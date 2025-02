61% gen Z 'đến trứng rán cũng không biết làm'

(VTC News) -

Nghiên cứu này do ứng dụng hẹn hò FindingTheOne thực hiện. Kết quả khảo sát 1.500 người thuộc nhiều nhóm tuổi khác nhau cho thấy những người trẻ từ 18 đến 28 tuổi thích ăn ở nhà hàng hoặc mua đồ ăn mang về do không biết nấu nướng.

Gần 64% số gen Z tham gia khảo sát cho biết họ thích ăn ngoài vì họ "không biết nấu ăn". Gần một nửa số người được hỏi mô tả hành động nấu ăn là "gây căng thẳng" và cho biết, nỗi lo lắng về việc nấu nướng thường khiến họ phụ thuộc vào đồ ăn mang về và các bữa ăn ở nhà hàng.

Ngay cả việc nấu những bữa ăn đơn giản cũng có vẻ là cuộc đấu tranh với nhiều bạn trẻ; với 42% cho biết họ không thể nấu món xào và 27% gặp khó khăn khi nấu súp. Cả đến món trứng tráng siêu đơn giản cũng là một thử thách với gen Z, có đến 61% không biết làm.

61% gen Z không biết làm món rán trứng. (Ảnh: Shutterstock)

Cứ 4 bạn trẻ gen Z tham gia khảo sát thì có một người thừa nhận mình từng nói dối, mua thực phẩm nấu sẵn nhưng lại bảo là đồ ăn tự làm tại nhà. Những bữa ăn phức tạp hơn dường như nằm ngoài khả năng của thế hệ Z, hơn 80% nói rằng họ không biết nếu cần nấu món mỳ lasagna hoặc gà quay thì phải bắt đầu từ đâu.

Sinh viên Mia, 23 tuổi, cho biết: "Tôi cảm thấy rất nhiều người trong thế hệ chúng tôi không lớn lên trong bếp như những thế hệ trước. Ngoài ra, với các ứng dụng giao đồ ăn và đồ ăn chế biến sẵn, tôi chỉ cần cho vào lò vi sóng, không cần nấu nướng nên mọi việc cũng trở nên dễ dàng hơn. Nhưng khi nói đến chuyện hẹn hò, tôi thừa nhận là hơi ngại. Tôi không dám mời ai đó đến nhà ăn cơm nếu không có người giúp".

Thế hệ X, độ tuổi từ 44 đến 59, là những người nấu ăn tự tin nhất. Theo khảo sát, có đến 85% trong số họ cảm thấy thoải mái trong bếp và 72% học được kỹ năng này từ cha mẹ mình. Thế hệ Millennials, độ tuổi từ 29 đến 43, nấu nướng tốt hơn đàn em, 68% cho biết họ cảm thấy thoải mái khi nấu ăn ở nhà.

Việc thiếu kỹ năng nấu ăn cũng ảnh hưởng đến cuộc sống hẹn hò của những người trẻ tuổi; 21% gen Z thừa nhận rằng họ đã nhờ cha mẹ nấu ăn cho buổi hẹn hò và giả vờ rằng chính họ đã nấu món đó.

Những bữa tối lãng mạn có thể sẽ trở thành dĩ vãng, vì chỉ 17% người thuộc thế hệ Z cho biết họ thích những bữa ăn nấu tại nhà như một phần của trải nghiệm hẹn hò. Ngược lại, thế hệ X và thế hệ Millennials coi việc nấu ăn tại nhà là cách thể hiện sự thân mật và nỗ lực trong mối quan hệ.

Sylvia Linzalone, chuyên gia hẹn hò trên nền tảng FindingTheOne, cho biết: "Đối với thế hệ Z, nhà bếp không chỉ là nơi gây bất an mà còn khiến họ cảm thấy lạc lõng. Sở thích hẹn hò ở nhà hàng không đơn thuần vì sự sang trọng hay tiện lợi mà còn vì họ cảm thấy thoải mái, tránh được sự bối rối khi tiếp khách vì thiếu tự tin vào kỹ năng nấu nướng của mình".

64% gen Z thích ăn ở ngoài hàng hơn ở nhà. (Ảnh: Getty Images)

Một nghiên cứu khác cho thấym thế hệ Z đang từ chối tự làm những công việc cơ bản mà chọn thuê người chuyên nghiệp. Khảo sát của Halfords trên 2.000 người lớn cho thấy những người từ 18 đến 27 tuổi thường chọn trả tiền cho lực lượng chuyên nghiệp để làm những công việc cơ bản trong nhà hoặc trên ô tô.

Cứ 5 người trẻ thì một người không biết cờ lê là gì; cứ 4 người thì một người không thể thay bóng đèn trần, bảo rằng leo thang quá nguy hiểm. Khoảng 1/5 số người thuộc nhóm tuổi này cho biết họ sẽ gọi thợ chuyên nghiệp đến thay bóng ở đèn chiếu sáng trên trần nhà.

Thế hệ Z cũng nghỉ làm do căng thẳng nhiều hơn bất kỳ nhóm tuổi nào khác. Một khảo sát cho thấy 1/3 số người lao động gen Z từng nghỉ làm vì căng thẳng vào năm 2024. Stress ở lao động trẻ chủ yếu là do thường xuyên phải tăng ca không lương và làm thêm giờ để trang trải chi phí sinh hoạt tăng cao. Trong khi đó, ở lao động lớn tuổi (từ 45 tuổi trở lên), chỉ 10% cần nghỉ làm do căng thẳng.

Theo một nghiên cứu khác, phần lớn thế hệ Z không thể tự sửa quần áo vì họ không biết xỏ kim. Một báo cáo từ YouGov cho thấy, 32% người trẻ không biết phải bắt đầu từ đâu khi vá lỗ thủng hoặc khâu cúc áo.

Kỹ thuật khâu vá phổ biến hơn nhiều ở thế hệ Baby Boomers (người sinh từ năm 1946 đến năm 1964), 88% số người trên 65 tuổi có thể sử dụng kim và chỉ một cách dễ dàng. Không chỉ quần áo bị họ bỏ bê, khoảng 10% gen Z chỉ thay ga trải giường một lần trong ba tháng.