5 mẫu mô tô Yamaha bị khai tử gây tiếc nuối nhất

Các dòng xe mô tô đến từ những thương hiệu lớn thường thay đổi liên tục và thậm chí một số mẫu bất ngờ bị khai tử dù rất được yêu thích. Những dòng xe này phải ngừng sản xuất vì nhiều lý do khác nhau nhưng một trong những lý do phổ biến nhất được đề cập trong danh sách dưới đây là bởi quy định về khí thải ngày càng nghiêm ngặt trong những năm qua.

Sự thay đổi chính sách khiến chi phí sản xuất trở nên quá tốn kém, khiến thương hiệu buộc phải loại bỏ một số sản phẩm để duy trì các lựa chọn hiệu quả hơn về mặt chi phí. Nếu may mắn, một số mẫu xe vẫn sẽ được hồi sinh trong tương lai dưới một cái tên khác nhưng tính đến thời điểm hiện tại, khách hàng sẽ khó có thể nhìn thấy sự quay trở lại của các mẫu xe Yamaha đã bị khai tử trong danh sách dưới đây.

1. Yamaha YZF-R6

Yamaha YZF-R6

Một trong những ví dụ điển hình của trường hợp một mẫu xe bị ngừng sản xuất sớm do các quy định khí thải mới là Yamaha YZF-R6. Thương hiệu mô tô Nhật Bản khai tử mẫu xe thể thao huyền thoại này vào năm 2020. Lý do khai tử được đưa ra là do hạn mức phát thải Euro 5 và Yamaha quyết định không cập nhật mẫu xe này để đáp ứng những nguyên tắc mới. Trước khi ngừng xuất xưởng, mẫu xe này đã được sản xuất trong suốt 21 năm.

Mặc dù đây là mẫu xe được nhiều người yêu thích nhưng doanh số bán hàng lại có xu hướng giảm kể từ giữa những năm 2000, vì vậy điều đó có thể là một phần nguyên nhân khiến Yamaha quyết định không cải tiến mẫu xe để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới.

Về mặt kỹ thuật, Yamaha YZF-R1 là một chiếc xe đua. Điều này có nghĩa là khách hàng có thể sở hữu một chiếc nhưng không thể mang nó đi trên đường nhựa thông thường trong thành phố. Vì mẫu xe bị khai tử cách đây không lâu nên nếu khách hàng thực muốn mua một chiếc, họ vẫn có thể dễ dàng tìm thấy một chiếc trên thị trường xe đã qua sử dụng. Tại đó, các phiên bản giữa những năm 2010 thường thường có giá dưới 10.000 USD (255 triệu đồng) nhưng những biến thể mới hơn có thể bị đẩy giá lên khá nhiều.

2. Yamaha VMAX

Yamaha VMAX

Cùng chung số phận với YZF-R6, Yamaha VMAX cũng bị hủy sản xuất vào năm 2020 do sự xuất hiện của các quy định Euro 5. Không giống như R6, VMAX là chiếc mô tô kiểu dáng tàu tuần dương (mô tô cruiser) được trình làng từ năm 1985. Sau khi ngừng sản xuất, Yamaha vẫn còn lại một số dòng cruiser khác nhưng không có chiếc nào trong số đó có thể so sánh với "tàu tuần dương mạnh mẽ" VMAX. Mặc dù VMAX không sở hữu động cơ xe máy “cháy” nhất của Yamaha tính đến hiện tại nhưng tại thời điểm ra mắt và sản xuất, động cơ 1.197 cc của nó cũng đủ làm hài lòng đa số khách hàng.

Tương tự như YZF-R6, khách hàng vẫn có thể tìm thấy một số nguyên mẫu trôi nổi trên thị trường. Các mẫu xe gần thời điểm ngừng sản xuất có thể có giá lên tới 18.000 USD (458 triệu đồng) trong khi các biến thể từ thập niên 80 sẽ có giá phải chăng hơn.

3 & 4. Yamaha Star Venture và Star Eluder

Khi Yamaha bắt đầu thâm nhập thị trường ngách xe máy du lịch sang trọng (luxury-touring), Yamaha Star Venture đã được đón nhận nồng nhiệt trong suốt thời gian sản xuất ngắn ngủi của mình. Mẫu xe là sự lựa chọn hàng đầu cho những người đang tìm kiếm một chiếc mô tô trông giống như mô tô Harley-Davidson nhưng mang một logo khác. Star Venture ra mắt năm 2018 nhưng nhanh chóng bị khai tử chỉ sau ba năm.

Một mẫu xe du lịch hạng sang khác là Star Eluder cũng chịu chung số phận với Star Venture khi Yamaha gần như rút lui khỏi lĩnh vực kinh doanh xe máy du lịch cao cấp. Bạn vẫn có thể tìm thấy cả hai chiếc xe này trên thị trường xe cũ nhưng chúng không hề rẻ. Một chiếc Star Eluder có giá khoảng 13.000 USD (331 triệu đồng) và không có gì lạ khi con số này ngày càng tăng cao hơn. Bên cạnh đó, Star Venture có giá cao hơn một chút và có thể lên tới 20.000 USD (509 triệu đồng).

5. Yamaha YA-1

Yamaha YA-1

Yamaha YA-1 được sản xuất từ năm 1955 đến 1958. Mặc dù ngày nay không có nhiều người đam mê tốc độ nhận ra mẫu xe huyền thoại này nhưng Yamaha YA-1 từng là niềm mơ ước của rất nhiều người đam mê tốc độ tại Nhật Bản bởi vào thời điểm ra mắt, mẫu xe có mức giá vượt xa khả năng của hầu hết công dân xứ sở mặt trời. Được biết, đây là mẫu xe chiếc xe đầu tiên tại Nhật Bản sử dụng cần đạp khởi động.

Tại Triển lãm ô tô Tokyo 2011, Yamaha từng nhá hàng một mẫu xe máy có các đặc điểm tương tự như Yamaha YA-1 nhưng được nâng cấp để phù hợp hơn với thị hiếu người tiêu dùng ở thời điểm đó. Mẫu xe được cải tiến dùng động cơ 125cc và nặng 176 pound (80 kg). Tuy nhiên, dường như dự án này đã bị lãng quên và vì thế khách hàng khó có thể nhìn thấy sự xuất hiện trở lại của Yamaha YA-1.