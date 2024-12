5 loại đồ uống khiến bạn nhanh già

(VTC News) -

Nước trái cây đóng chai

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Eat This Not That cho biết, nước trái cây đóng chai tiềm ẩn lượng đường bổ sung lớn, góp phần khiến làn da già trước tuổi. Ưu tiên loại nguyên chất, không thêm đường, làm tại nhà từ rau củ quả tươi, vừa bổ sung vitamin cho da, vừa làm chậm lão hóa.

Rượu, bia

Kết cấu da trở nên mỏng, khô hơn khi già đi. Các yếu tố bên ngoài như uống rượu thường xuyên có thể đẩy nhanh quá trình này, nhất là ở khuôn mặt do da khô, xuất hiện nếp nhăn. Rượu cũng có thể góp phần khiến ngủ không đủ giấc, cơ thể lão hóa nhanh hơn, suy giảm miễn dịch.

Nam giới chỉ nên uống tối đa hai ly mỗi ngày và một ly cho nữ nếu không có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Rượu bia và nước ngọt là thức uống gây hại cho sức khoẻ.

Đồ uống tăng lực

Báo Lao động dẫn nguồn trang Eat this not that cho biết, đồ uống tăng lực thường được giới thiệu là đồ uống giúp tăng cường năng lượng của bạn trong khi tập luyện. Tuy nhiên, đồ uống tăng lực chứa một lượng lớn caffeine, dẫn đến mất nước và làm da xỉn màu.

Đồ uống này cũng chứa rất nhiều đường, có thể làm tăng căng thẳng oxy hóa trong cơ thể. Khi điều này xảy ra, làn da sẽ lão hóa nhanh chóng. Thay vì đồ uống tăng lực, bạn có thể lựa chọn trà không đường.

Trà ngọt

Trà ngọt chứa nhiều đường, không có chất dinh dưỡng, uống quá nhiều có thể gây tăng cân. Thừa cân làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim, tiểu đường type 2... Những căn bệnh này có thể khiến cơ thể già nhanh hơn.

Nước ngọt

Nước ngọt chứa nhiều đường, không tốt cho sức khỏe. Nước ngọt này có thể làm giảm độ đàn hồi của da và sản xuất collagen, khiến bạn già đi nhanh hơn.