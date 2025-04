5 dấu hiệu cảnh báo xơ gan thường xuất hiện ở chân

Phù chân (sưng phù)

Đây là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất và dễ nhận thấy nhất. Khi gan bị xơ hóa, khả năng sản xuất albumin (một loại protein quan trọng giúp duy trì áp suất thẩm thấu trong mạch máu) suy giảm. Điều này dẫn đến sự rò rỉ dịch từ mạch máu vào các mô xung quanh, gây ra tình trạng phù nề, đặc biệt là ở mắt cá chân và bàn chân.

Nếu nhận thấy chân sưng to hơn bình thường, da căng bóng, ấn vào có cảm giác lõm xuống và lâu hồi phục bạn nên kiểm tra sức khỏe ngay lập tức để nhận được lời khuyên phù hợp từ bác sĩ. Tình trạng sưng phù thường nặng hơn vào cuối ngày sau khi đứng hoặc ngồi lâu.

Nhiều dấu hiệu ở chân cảnh báo xơ gan nhưng không phải ai cũng biết. (Nguồn ảnh: Daily Express)

Thay đổi màu da ở chân

Chức năng gan suy giảm có thể dẫn đến sự tích tụ bilirubin (một sắc tố mật) trong máu, gây ra tình trạng vàng da và vàng mắt. Tuy nhiên, ở giai đoạn sớm, bạn có thể nhận thấy sự thay đổi màu da ở chân, dù không rõ rệt như ở các vùng khác. Da chân có thể trở nên nhợt nhạt, tái xanh hoặc có màu vàng nhẹ. Đôi khi, bạn cũng có thể thấy các vết bầm tím hoặc các mạch máu nhỏ li ti dưới da nổi rõ hơn do rối loạn đông máu.

Ngứa ngáy ở chân

Ngứa da là một triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân xơ gan, và nó có thể xuất hiện ở bất kỳ vùng nào trên cơ thể, bao gồm cả chân. Nguyên nhân gây ngứa có thể do sự tích tụ các chất độc trong máu mà gan không thể lọc bỏ hiệu quả, hoặc do sự lắng đọng muối mật dưới da. Cảm giác ngứa khó chịu, có thể âm ỉ hoặc dữ dội, khiến bạn muốn gãi liên tục. Vùng da chân có thể trở nên khô ráp, trầy xước do gãi.

Bị chuột rút thường xuyên

Chuột rút, hay còn gọi là vọp bẻ, là tình trạng co thắt cơ đột ngột và gây đau đớn. Mặc dù có nhiều nguyên nhân gây ra chuột rút, nhưng nó cũng có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm của xơ gan. Sự mất cân bằng điện giải do chức năng gan suy giảm có thể góp phần gây ra các cơn chuột rút ở chân. Các cơn co thắt cơ đột ngột, thường xảy ra ở bắp chân, gây đau dữ dội và khó chịu. Tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn chuột rút có thể tăng lên theo tiến triển của bệnh.

Thay đổi ở móng chân

Mặc dù không phải là dấu hiệu đặc trưng, nhưng một số thay đổi ở móng chân cũng có thể liên quan đến các vấn đề về gan, bao gồm cả xơ gan. Móng chân có thể trở nên dày hơn, giòn hơn, hoặc xuất hiện các đường sọc ngang (đường Beau). Trong một số trường hợp, móng chân có thể có màu trắng hoặc nhợt nhạt hơn bình thường.

Việc phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo xơ gan, ngay cả khi chúng chỉ xuất hiện ở chân, là vô cùng quan trọng. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ sự thay đổi bất thường nào ở đôi chân của mình, đặc biệt là khi đi kèm với các triệu chứng khác như mệt mỏi, chán ăn, vàng da, đau bụng, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.