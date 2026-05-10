Trong xu hướng thiết kế nội thất hiện đại, sàn gỗ ngày càng được sử dụng phổ biến cho khu vực bếp thay vì gạch men truyền thống. Chất liệu này giúp không gian trở nên ấm áp, giảm cảm giác lạnh chân và tạo sự đồng bộ với phòng khách trong các thiết kế mở.

Tuy nhiên, phòng bếp cũng là nơi có độ ẩm cao, thường xuyên xảy ra tình trạng nước bắn xuống sàn, dầu mỡ rơi vãi hoặc chịu tác động nhiệt từ hoạt động nấu nướng. Vì vậy, không phải loại sàn gỗ nào cũng phù hợp cho khu vực này.

Để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ lâu dài, gia chủ cần lưu ý nhiều yếu tố trước khi quyết định lát sàn gỗ cho phòng bếp.

Khả năng chống ẩm

Đây là tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn sàn gỗ cho khu vực bếp. Nếu sử dụng loại kém chất lượng hoặc khả năng chịu nước thấp, sàn gỗ rất dễ phồng rộp, cong vênh sau thời gian ngắn sử dụng.

Hiện nay, sàn gỗ công nghiệp cao cấp chống ẩm được nhiều gia đình lựa chọn nhờ khả năng chịu nước tốt hơn so với các dòng thông thường.

Sàn gỗ phòng bếp cần ưu tiên khả năng chống ẩm. (Ảnh: Sàn gỗ Camsan)

Đối với sàn gỗ tự nhiên, cần ưu tiên các loại gỗ có độ cứng cao, ổn định tốt như óc chó, sồi hoặc teak để hạn chế co ngót do thay đổi nhiệt độ và độ ẩm.

Bề mặt chống trơn trượt

Phòng bếp thường xuyên có nước hoặc dầu mỡ rơi xuống sàn, vì vậy yếu tố an toàn cần được đặt lên hàng đầu. Nhiều người chỉ quan tâm đến màu sắc hoặc kiểu vân gỗ mà bỏ qua độ ma sát của bề mặt.

Gia chủ nên ưu tiên các dòng sàn có bề mặt sần nhẹ hoặc công nghệ chống trượt để giảm nguy cơ ngã, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Ngoài ra, không nên chọn loại sàn quá bóng vì dễ lộ vết xước, dấu chân và làm tăng cảm giác trơn khi gặp nước.

Màu sắc và kiểu vân gỗ

Màu sắc sàn gỗ ảnh hưởng lớn đến cảm giác không gian. Với phòng bếp nhỏ, nên ưu tiên các gam màu sáng như vàng nhạt, xám sáng hoặc nâu be để tạo cảm giác rộng rãi và sạch sẽ hơn.

Trong khi đó, các gam màu trầm như nâu óc chó hay nâu đậm phù hợp với không gian bếp rộng, phong cách sang trọng hoặc tân cổ điển.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, màu sàn cũng nên hài hòa với tủ bếp, bàn ăn và ánh sáng tổng thể để tránh cảm giác rối mắt. Nếu nội thất đã có nhiều chi tiết nổi bật, nên chọn sàn vân gỗ đơn giản để tạo sự cân bằng.

Thi công đúng kỹ thuật

Dù chọn loại sàn gỗ tốt nhưng thi công không đúng kỹ thuật vẫn có thể nhanh hư hỏng. Trước khi lát, nền nhà cần được xử lý bằng phẳng và khô ráo để tránh hiện tượng ọp ẹp hoặc đọng hơi ẩm bên dưới.

Khi thi công sàn gỗ phòng bếp, cần chừa khe giãn nở đúng tiêu chuẩn để hạn chế tình trạng cong vênh do thay đổi nhiệt độ. Các vị trí tiếp giáp với bồn rửa hoặc cửa ra ban công cũng nên được xử lý kỹ bằng nẹp và keo chống ẩm.

Ngoài ra, nên ưu tiên đơn vị thi công có kinh nghiệm để đảm bảo các mối ghép kín khít, giúp hạn chế nước thấm xuống lớp cốt gỗ.

Bảo quản và sử dụng đúng cách

Nên vệ sinh sàn gỗ đúng cách. (Ảnh: Sangotunhien)

Sàn gỗ phòng bếp muốn bền đẹp cần được vệ sinh đúng cách. Khi nước hoặc dầu mỡ rơi xuống sàn, nên lau khô ngay để tránh thấm lâu gây hư hỏng.

Không nên sử dụng khăn lau quá ướt hoặc đổ trực tiếp nước lên sàn khi vệ sinh. Gia chủ nên dùng khăn ẩm vắt kỹ kết hợp dung dịch làm sạch chuyên dụng dành cho sàn gỗ.

Ngoài ra, việc đặt thảm tại khu vực bồn rửa và bếp nấu cũng giúp hạn chế nước bắn xuống sàn, giảm nguy cơ trầy xước trong quá trình sử dụng.