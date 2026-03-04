Phòng ngủ nên chọn thảm hay sàn gỗ?

(VTC News) -

Phòng ngủ lý tưởng không chỉ là nơi để nghỉ ngơi sau một ngày dài mà còn là không gian thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống của gia chủ. Chọn chất liệu cho sàn phòng ngủ cần đảm bảo nhiều yếu tố như môi trường, cảm quan xúc giác, cách vệ sinh...

Sàn gỗ

Sàn gỗ từ lâu đã là lựa chọn hàng đầu cho phòng ngủ ở nhiều gia đình. Những tấm ván gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp mang lại cảm giác ấm áp, tinh tế và gần gũi.

Sàn gỗ có tính thẩm mỹ cao. (Ảnh: Floordi)

Ưu điểm lớn của sàn gỗ là tính thẩm mỹ cao. Sàn gỗ tạo nên vẻ đẹp tự nhiên, sang trọng và dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất từ cổ điển đến hiện đại. Bên cạnh đó, sàn gỗ tự nhiên hoặc loại gỗ công nghiệp chất lượng cao, tuổi thọ có thể lên đến hàng chục năm nếu bảo dưỡng đúng cách.

Sàn gỗ không tích bụi như thảm, chỉ cần quét và lau ẩm theo định kỳ là bề mặt sàn luôn sạch sẽ.

Tuy nhiên, sàn gỗ có chi phí ban đầu cao, đặc biệt với sàn gỗ tự nhiên, chi phí lắp đặt và vật liệu thường cao hơn so với nhiều loại thảm.

Ngoài ra, sàn gỗ có thể bị trầy xước, phai màu hoặc bong lớp nếu tiếp xúc nước thường xuyên hoặc chịu lực tác động mạnh.

Thảm trải sàn

Thảm là sự lựa chọn phổ biến cho sàn phòng ngủ vì sự mềm mại, ấm áp, phù hợp với không gian thường xuyên đi chân trần.

Thảm trải sàn có ưu điểm giữ nhiệt tốt, nhất là vào mùa lạnh, mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển trong phòng. Với vô số màu sắc, họa tiết và chất liệu, thảm giúp tạo điểm nhấn cho phòng ngủ.

Bên cạnh đó, thảm giúp hấp thụ âm thanh – phù hợp với những căn phòng tầng dưới hoặc có nhiều chuyển động. Bề mặt thảm mềm giúp giảm rủi ro trượt ngã, đặc biệt hữu ích trong gia đình có trẻ nhỏ.

Thảm trải sản có giá thành rẻ hơn phần lớn các vật liệu lát sàn khác trên thị trường. (Ảnh: Facebook)

Giá thành là một trong những yếu tố quan trọng giúp thảm trải sàn ngày càng được ưa chuộng. Nhờ quy trình sản xuất tối ưu và hiện đại, chi phí nguyên vật liệu và gia công được cắt giảm đáng kể. Điều này khiến giá bán thảm lót sàn trở nên cạnh tranh hơn, thấp hơn nhiều so với phần lớn các vật liệu lát sàn khác trên thị trường.

Tuy nhiên, nếu không được hút bụi thường xuyên, thảm dễ trở thành nơi tích tụ bụi bẩn, lông thú cưng hay vi khuẩn – không tốt cho người có cơ địa dị ứng.

So với sàn gỗ, thảm dễ bị mài mòn, xẹp lún theo thời gian. Nếu phòng ngủ ẩm ướt hoặc thảm tiếp xúc nước, nguy cơ ẩm mốc cao hơn, đặc biệt là loại thảm sợi tự nhiên.

Nên chọn thảm hay sàn gỗ cho phòng ngủ?

Theo các chuyên gia nội thất, việc lựa chọn thảm hay sàn gỗ cho phòng ngủ phụ thuộc vào ưu tiên cá nhân, điều kiện khí hậu và phong cách nội thất.

Nếu ưu tiên sự sạch sẽ, sang trọng và lâu bền, sàn gỗ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Nếu gia chủ muốn cảm giác mềm mại, ấm áp và giảm ồn, thảm trải sàn là lựa chọn phù hợp.

Một giải pháp hòa hợp và được nhiều chuyên gia nội thất khuyên dùng hiện nay là kết hợp cả hai: ốp sàn gỗ làm nền chính và trải một chiếc thảm mềm ở khu vực giường ngủ. Điều này giúp tận dụng ưu điểm của cả hai vật liệu: vẻ đẹp tự nhiên, dễ vệ sinh của gỗ và cảm giác ấm áp, mềm mại của thảm.