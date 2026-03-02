Lý do sàn gỗ mới lát đã bị phồng và cách xử lý

(VTC News) -

Sàn gỗ ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn nhờ vẻ đẹp sang trọng, cảm giác ấm áp và khả năng nâng tầm không gian sống. Tuy nhiên, nhiều gia đình gặp phải tình trạng "dở khóc dở cười" khi sàn gỗ vừa lát xong một thời gian ngắn đã phồng rộp, cong vênh. Theo các chuyên gia nội thất, hiện tượng này không phải hiếm gặp và phần lớn xuất phát từ những sai sót ngay từ khâu thi công hoặc sử dụng ban đầu.

Vì sao sàn gỗ mới lát đã bị phồng?

Sàn gỗ bị phồng không phải hiện tượng hiếm gặp, đặc biệt tại khu vực có độ ẩm cao. Theo các đơn vị thi công nội thất, phần lớn sự cố xuất phát một số nguyên nhân chính sau:

Thời tiết và độ ẩm thay đổi

Gỗ là vật liệu có khả năng co ngót và giãn nở theo môi trường. Khi độ ẩm không khí tăng cao như mùa nồm, mưa kéo dài hoặc nhà mới hoàn thiện chưa khô nền, các tấm ván sàn sẽ hút ẩm và nở ra.

Độ ẩm tăng cao khiến sàn gỗ bị phồng. (Ảnh: Happynest)

Nếu không có khoảng hở kỹ thuật đủ rộng, lực giãn nở sẽ dồn vào nhau, khiến sàn bị đội lên ở giữa phòng hoặc dọc theo chân tường. Đây là nguyên nhân phổ biến tại miền Bắc và miền Trung.

Lỗi thi công, thiếu khe giãn nở

Một sai sót thường gặp là lát sàn quá khít với tường hoặc các vật cố định. Theo tiêu chuẩn, chu vi phòng cần chừa khe giãn nở khoảng 8–12 mm để sàn “thở” khi thời tiết thay đổi.

Trong nhiều công trình hoàn thiện gấp để kịp bàn giao, bước này bị làm qua loa. Khi độ ẩm tăng, sàn không còn không gian giãn nở nên cong vênh hoặc phồng cục bộ.

Sàn bị ngấm nước sau khi lát

Ngay cả sàn gỗ công nghiệp chống ẩm cũng không hoàn toàn “miễn nhiễm” với nước. Việc lau nhà quá ướt, nước từ điều hòa rò rỉ, đường ống âm sàn bị thấm hoặc nước mưa hắt vào đều có thể khiến sàn hút ẩm và biến dạng.

Nhiều gia đình vô tình gây hư hại khi vệ sinh nhà mới bằng cách đổ nước lau sàn quá nhiều trong những ngày đầu sử dụng.

Chất lượng vật liệu không đảm bảo

Chất lượng vật liệu cũng đóng vai trò quan trọng. Một số loại sàn gỗ công nghiệp lõi HDF mật độ thấp hoặc sản phẩm trôi nổi dễ hút ẩm và biến dạng nhanh.

Ngoài ra, foam lót sàn không đạt chuẩn chống ẩm có thể khiến hơi nước từ nền bê tông thấm ngược lên, khiến sàn phồng dù bề mặt luôn khô ráo.

Cách xử lý khi sàn gỗ bị phồng

Tùy mức độ hư hại của sàn gỗ, gia chủ có thể áp dụng những biện pháp sau:

Kiểm tra và loại bỏ nguồn ẩm

Trước hết, cần xác định nguyên nhân gây ẩm: nước rò rỉ, nền nhà ẩm hay do thời tiết. Nếu không xử lý tận gốc, sửa chữa chỉ mang tính tạm thời và sàn sẽ tiếp tục hỏng.Nếu độ ẩm trong nhà cao do thời tiết, có thể bật điều hòa chế độ hút ẩm hoặc dùng máy hút ẩm liên tục 1–3 ngày.

Nên kiểm tra để xác định nguyên nhân gây ẩm cho sàn gỗ. (Ảnh: Truongthang)

Tháo khu vực bị phồng để hong khô

Với trường hợp sàn bị phồng nhẹ, thợ kỹ thuật thường tháo các tấm ván ở khu vực bị ảnh hưởng, lau khô nền và để thông thoáng từ 1–3 ngày trước khi lắp lại. Nhiều trường hợp sàn có thể phục hồi nếu chưa ngấm nước quá lâu.

Cắt bổ sung khe giãn nở

Nếu nguyên nhân do thiếu khe hở, cần tháo len chân tường và cắt lại mép sàn để tạo khoảng giãn nở tiêu chuẩn. Đây là giải pháp khá hiệu quả nhưng cần thợ có kinh nghiệm để tránh làm sứt hèm khóa.

Thay mới tấm ván hư hỏng

Trường hợp lõi gỗ đã trương nở vĩnh viễn hoặc bong bề mặt, giải pháp duy nhất là thay mới từng tấm hoặc toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng.

Để phòng tránh sàn gỗ bị phồng, các chuyên gia khuyến nghị nên đo độ ẩm nền trước khi thi công, chọn sàn gỗ có khả năng chịu ẩm tốt, đồng thời thuê đội lắp đặt chuyên nghiệp thay vì tự làm để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, trong 1–2 tuần đầu sau khi lát, nên hạn chế lau nước và giữ không gian thông thoáng.