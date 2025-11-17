Những sai lầm thường gặp khi lát sàn gỗ

(VTC News) -

Sàn gỗ ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến trong thiết kế nội thất nhờ vẻ đẹp sang trọng, cảm giác ấm áp và độ bền cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều gia đình gặp phải tình trạng sàn nhanh xuống cấp, phồng rộp hoặc kêu cót két chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Nguyên nhân phần lớn đến từ những sai lầm ngay trong quá trình thi công.

Dưới đây là những lỗi thường gặp khi lát sàn gỗ cần tránh để kéo dài tuổi thọ.

Không kiểm tra độ ẩm của nền trước khi thi công

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến sàn gỗ bị phồng, cong vênh là nền nhà quá ẩm. Nhiều thợ thi công hoặc chủ nhà thường bỏ qua bước đo độ ẩm bằng thiết bị chuyên dụng.

Khi sàn gỗ lát trên nền chưa khô hoàn toàn, hơi nước sẽ tích tụ và gây hư hỏng từ bên dưới. Để tránh tình trạng này, nền nhà cần được đảm bảo độ ẩm dưới 12% và phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi lắp đặt.

Lát sàn ngay khi mang vật liệu từ môi trường khác về

Sàn gỗ, đặc biệt là gỗ công nghiệp, có tính co giãn theo nhiệt độ và độ ẩm. Một sai lầm dễ gặp là mang ván sàn từ kho lạnh hoặc môi trường khô đi lát ngay. Sự thay đổi nhiệt – ẩm đột ngột khiến sàn nhanh chóng giãn nở, tạo khe hở hoặc gây phồng rộp.

Theo đúng kỹ thuật, sàn gỗ cần được thích nghi môi trường mới trong 24–48 giờ sau khi mang về để ổn định cấu trúc trước khi thi công.

Không chừa khe hở giãn nở khi lát sàn gỗ là sai lầm thường gặp. (Ảnh: Duraflex)

Không chừa khe hở giãn nở

Nhiều người lầm tưởng lát sàn gỗ càng khít càng đẹp, nhưng thực tế đây lại là sai lầm nghiêm trọng. Sàn gỗ cần khe hở để giãn nở khi thời tiết thay đổi.

Nếu lát sát tường hoặc chèn chặt vào các vật cản, sàn không có khoảng trống để nở sẽ bị đội lên hoặc xô lệch từng tấm. Khe hở giãn nở tiêu chuẩn thường từ 8–12 mm ở các vị trí sát tường, khuôn cửa hoặc chân tủ.

Bỏ qua lớp xốp lót hoặc dùng xốp lót kém chất lượng

Xốp lót sàn giúp chống ẩm, giảm tiếng ồn và tạo độ êm khi di chuyển. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí, nhiều gia đình chọn loại xốp mỏng, không đúng chuẩn, hoặc thậm chí bỏ qua bước này.

Hậu quả là sàn dễ kêu, nhanh bị ẩm mốc và giảm tuổi thọ đáng kể. Các chuyên gia khuyên dùng xốp lót dày 2–3 mm hoặc cao su non để đạt hiệu quả cao nhất.

Thi công cẩu thả, cắt gỗ không chuẩn

Việc lắp đặt sàn gỗ đòi hỏi độ chính xác cao. Nếu thợ thi công không cắt ván chuẩn kích thước, không khóa hèm đúng cách hoặc cố ghép các tấm đã bị lỗi hèm, sàn sẽ không khớp, dễ bị bung hoặc tạo tiếng động khi đi lại.

Vì vậy, lựa chọn đơn vị thi công uy tín là yếu tố quyết định độ bền của sàn.

Sử dụng loại sàn không phù hợp

Một lỗi phổ biến khác là sử dụng cùng một loại gỗ cho mọi không gian, kể cả khu vực ẩm như bếp, ban công. Sàn gỗ thường không chịu được nước lâu, đặc biệt là gỗ công nghiệp giá rẻ. Với khu vực nhiều nước, cần chọn loại sàn công nghiệp chống nước để tránh hư hỏng.