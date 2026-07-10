3 năm qua điểm chuẩn trường Đại học An ninh Nhân dân thay đổi thế nào?

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học An ninh Nhân dân:

Điểm chuẩn trường Đại học An ninh Nhân dân 3 năm gần nhất.

Năm 2025, điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ An ninh của trường Đại học An ninh Nhân dân có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng tuyển sinh cũng như giữa giới tính Nam và Nữ. Nhìn chung, mức điểm của nữ ở tất cả các vùng đều cao hơn đáng kể so với nam (chênh lệch từ khoảng 1,8 đến gần 3,4 điểm tùy vùng), do chỉ tiêu tuyển sinh và tỷ lệ chọi có sự khác biệt.

Năm nay, trường tuyển sinh 220 chỉ tiêu (gồm: 198 nam; 22 nữ) và với 3 phương thức, gồm:

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Các tổ hợp xét tuyển gồm: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, Ngôn ngữ Anh); C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử); D01 (Toán, Ngữ văn, Ngôn ngữ Anh); X02 (Toán, Ngữ văn, Tin học); X03 (Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp); X04 (Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp).

Nhà trường lưu ý, đối với thí sinh học THPT có môn Ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Anh để xét tuyển) nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn ngoại ngữ đó để sơ tuyển.

Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định thí sinh đạt điều kiện hay không. Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.