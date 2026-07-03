Đại học Bách khoa Hà Nội dự báo điểm chuẩn 2026: Ngành AI cao nhất trên 28,5

(VTC News) -

Đại học Bách khoa Hà Nội sáng nay 3/7 công bố dự báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 cho toàn bộ chương trình đào tạo theo các phương thức xét tuyển. Theo dự báo của trường, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) có mức điểm chuẩn cao nhất, trên 28,5 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, trong khi nhóm ngành thấp nhất dự kiến lấy từ 20 điểm.

Theo nhà trường, mức điểm dự báo được xây dựng trên cơ sở phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA), dữ liệu tuyển sinh các năm trước cùng xu hướng đăng ký nguyện vọng của thí sinh.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (thang điểm 30), ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) được dự báo có điểm chuẩn trên 28,5, đồng thời dự kiến cần trên 85 điểm ở cả hai diện xét tuyển tài năng (1.2 và 1.3, thang điểm 100) và trên 75 điểm theo kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA).

Nhóm ngành có mức điểm dự báo cao tiếp theo, trong khoảng 27,5-28,5 điểm, gồm Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính, An toàn không gian số (chương trình tiên tiến), Công nghệ thông tin (Global ICT), Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa (chương trình chuẩn và chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano.

Tổng quan dự báo điểm chuẩn Đại học Bách khoa năm 2026.

Nhiều ngành kỹ thuật truyền thống như Công nghệ thông tin Việt - Nhật, Công nghệ thông tin Việt - Pháp, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Toán - Tin và Hệ thống thông tin quản lý được dự báo có điểm chuẩn trong khoảng 26,5-27,5 điểm.

Ở nhóm kế tiếp, các ngành Kỹ thuật Hàng không, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ khí động lực, Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện, Kỹ thuật Y sinh và Vật lý kỹ thuật được dự báo lấy 25,75-26,75 điểm.

Dự báo điểm chuẩn Đại học Bách khoa năm 2026, ngành AI lấy cao nhất có thể vượt 28,5 điểm, một số ngành dự kiến lấy từ 20 điểm.

Nhóm ngành có mức dự báo 22-23,5 điểm gồm Kỹ thuật Hóa học, Hóa học, Kỹ thuật Sinh học, Kỹ thuật Thực phẩm, Quản lý công nghiệp, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chương trình tiên tiến), Công nghệ giáo dục, Quản lý giáo dục và Tâm lý học công nghiệp và tổ chức.

Trong khi đó, các ngành có mức dự báo thấp nhất toàn trường, dao động 20-22 điểm, gồm Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Hóa học mỹ phẩm (chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Hóa dược (chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Thực phẩm (chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Sinh học (chương trình tiên tiến) và Công nghệ Dệt - May.

Dự báo điểm chuẩn năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội ở tất cả ngành.

Như vậy, theo dự báo của Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có biên độ từ 20 điểm đến trên 28,5 điểm, chênh lệch khoảng 8,5 điểm giữa nhóm ngành cao nhất và thấp nhất.

Đối với các phương thức xét tuyển khác, nhà trường cũng công bố mức điểm dự báo theo thang điểm 100. Trong đó, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) được dự báo cần từ 85 điểm trở lên ở cả hai diện xét tuyển tài năng và từ 75 điểm trở lên theo kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy, tiếp tục là ngành có ngưỡng đầu vào cao nhất.

Năm 2025, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội với 29,39 điểm, trong khi ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Quản trị kinh doanh - hợp tác với Đại học Troy (Hoa Kỳ) ở mức 19 điểm.

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 9.700 sinh viên theo ba phương thức gồm xét tuyển tài năng, xét kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.