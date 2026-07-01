Dự báo điểm chuẩn đại học 2026: Khối B00 có thể tăng 2 điểm

(VTC News) -

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh sẽ có thêm cơ sở quan trọng để đánh giá tương quan điểm số và lựa chọn nguyện vọng xét tuyển phù hợp.

Dự báo điểm chuẩn đại hoc học năm, ông Đinh Đức Hiền - Giám đốc điều hành FPT School Bắc Giang đánh giá nhìn tổng thể, điểm chuẩn nhiều khả năng không tăng hoặc giảm đồng loạt mà phân hóa rất mạnh theo từng tổ hợp xét tuyển. So với năm 2025, điểm trung bình A00 gần như không đổi, A01 giảm khoảng 0,46 điểm, B00 tăng 1,40 điểm, C00 giảm 2,49 điểm và D01 tăng khoảng 0,43 điểm.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT tổ hợp B00. (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Đối với khối B00, đây là tổ hợp có khả năng tăng điểm chuẩn rõ nhất. Điểm trung bình tăng 1,40 điểm, trung vị tăng gần 2 điểm, cho thấy không chỉ một nhóm nhỏ thí sinh điểm cao mà toàn bộ mặt bằng điểm đã dịch chuyển lên.

“Vì vậy, điểm chuẩn các ngành Y khoa, Răng–Hàm–Mặt, Dược học ở nhóm trường tốp đầu có thể tăng khoảng 0,5–1,25 điểm. Với các ngành như Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Công nghệ sinh học hoặc nhóm ngành sức khỏe ở các trường tầm trung, mức tăng có thể khoảng 1–2 điểm”, ông Đinh Đức Hiền phân tích.

Với khối C00, điểm chuẩn được dự báo giảm mạnh nhất. Điểm trung bình tổ hợp giảm gần 2,5 điểm, trong đó môn Địa lý giảm rất sâu. Các ngành có điểm chuẩn năm 2025 ở khoảng 20–24 điểm có thể giảm khoảng 2–3,5 điểm. Những ngành cạnh tranh cao như Báo chí, Truyền thông, Luật, Quan hệ quốc tế có thể giảm ít hơn, khoảng 1–2,5 điểm, vì số thí sinh đăng ký vẫn lớn trong khi chỉ tiêu không nhiều.

Theo chuyên gia đối với khối A00, phổ điểm gần như ổn định nên điểm chuẩn khó biến động mạnh. Các ngành kỹ thuật, công nghệ, cơ khí, điện–điện tử ở nhóm trường trung bình–khá có thể tăng khoảng 0,25–0,75 điểm. Những ngành rất cạnh tranh như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo hoặc Vi mạch bán dẫn có thể dao động trong khoảng giảm 0,25 đến tăng 0,5 điểm, bởi dù mặt bằng điểm không giảm nhưng số thí sinh ở vùng điểm tuyệt đối không tăng rõ rệt.

Với khối A01, điểm chuẩn có xu hướng giảm do điểm Vật lý và Tiếng Anh cùng thấp hơn năm trước. Các ngành xét tuyển chủ yếu bằng A01 có thể giảm khoảng 0,5–1,25 điểm. Tuy nhiên, ở các ngành kinh tế, tài chính, công nghệ thông tin hoặc quản trị kinh doanh, mức giảm có thể chỉ khoảng 0,25–0,75 điểm, bởi các ngành này thường đồng thời xét A00, D01, điểm đánh giá năng lực và chứng chỉ quốc tế.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT tổ hợp D01. (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

“Đối với khối D01, điểm chuẩn có khả năng giữ ổn định hoặc tăng nhẹ. Mặc dù điểm Văn và Tiếng Anh giảm, điểm Toán tăng kéo tổng điểm tổ hợp lên. Các ngành kinh tế, quản trị, luật và ngôn ngữ ở nhóm trường trung bình-khá có thể tăng khoảng 0,25–0,75 điểm. Với các ngành tốp đầu, điểm chuẩn nhiều khả năng dao động trong khoảng giảm 0,25 đến tăng 0,5 điểm, tùy thuộc vào chỉ tiêu và cách quy đổi giữa các phương thức xét tuyển”, ông Đinh Đức Hiền thông tin.

B00 dự kiến tăng mạnh nhất, khoảng 0,5–2 điểm; C00 giảm mạnh nhất, khoảng 1–3,5 điểm; A00 ổn định hoặc tăng nhẹ khoảng 0,1–0,75 điểm; A01 giảm khoảng 0,25–1,25 điểm; D01 ổn định hoặc tăng khoảng 0,1–0,75 điểm.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng cho biết điểm chuẩn thực tế của từng ngành còn phụ thuộc rất lớn vào số chỉ tiêu dành cho điểm thi tốt nghiệp, số lượng thí sinh đăng ký, mức độ hấp dẫn của ngành và tỷ lệ chỉ tiêu chuyển sang các phương thức như đánh giá năng lực, xét tuyển kết hợp hoặc chứng chỉ quốc tế. Vì vậy, với những ngành có chỉ tiêu ít hoặc đang thu hút mạnh, điểm chuẩn vẫn có thể tăng cao hơn mức dự báo chung.

Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi biết điểm thi, thí sinh có 5 ngày để phúc khảo bài thi nếu có nhu cầu, hạn cuối ngày 5/7. Kết quả được trả muộn nhất vào 20/7.

Về quy trình chấm phúc khảo, Văn là môn duy nhất thi tự luận, nên được chấm lại bởi hai giám khảo ở hai vòng độc lập, dùng bút màu khác so với lần chấm đầu tiên. Nếu kết quả chấm giống nhau, đó là điểm phúc khảo của thí sinh.

Trường hợp điểm của hai giám khảo lệch nhau, bài thi sẽ được giao cho người thứ ba chấm. Nếu 2/3 giám khảo trùng kết quả, điểm đó được lấy; còn khác nhau sẽ sử dụng trung bình cộng ba đầu điểm.

Điểm phúc khảo lệch với điểm đã công bố từ 0,25 trở lên, bất kể tăng hay giảm, thí sinh sẽ được điều chỉnh điểm.

Với môn trắc nghiệm, giám khảo đối chiếu câu trả lời mà thí sinh đã tô trên phiếu với hình ảnh lưu trong máy quét và kết quả nhận dạng trên máy tính. Nếu sai lệch, giám khảo xác định nguyên nhân, in kết quả chấm ở thời điểm trước và sau khi sửa lỗi để lưu hồ sơ.