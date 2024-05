3 dấu hiệu nhận biết một khu đô thị có tiềm năng phát triển

(VTC News) -

Đâu là nền tảng để phát triển một khu đô thị thành công?

Theo chuyên gia Đinh Minh Tuấn, để phát triển một khu đô thị tích hợp đa chức năng, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là cần có quỹ đất đủ lớn. Tại các khu vực trung tâm hoặc những thị trường đã phát triển mạnh, việc tìm kiếm quỹ đất phù hợp trở nên vô cùng khó khăn.

Quan trọng hơn, để khu đô thị có “sức sống” bền vững, cần thu hút cư dân đến sinh sống và xây dựng một cộng đồng thịnh vượng. Để đạt được điều này, các khu đô thị phải có vị trí thuận lợi, hạ tầng giao thông phát triển, cùng với hệ thống tiện ích "all-in-one" giúp cư dân tận hưởng cuộc sống tiện nghi mà không cần phải di chuyển xa.

Dựa trên những yếu tố trên, Long An dường như trở thành “toạ độ vàng” thu hút đầu tư và an cư, nhờ những lợi thế nổi bật như: Đầu tiên, so các tỉnh phía Đông tiếp giáp với TP.HCM như Bình Dương thì Long An vẫn đang sở hữu lợi thế quỹ đất sạch rộng lớn.

Theo kế hoạch phát triển quỹ đất, giai đoạn 2026 - 2030, Long An phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng tối thiểu 5.000ha đất để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trước mắt, trong năm 2024 sẽ hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất khoảng 1.000ha.

Thứ hai, hạ tầng được đầu tư phát triển mạnh. Trong năm 2024, Long An được phân bổ 2.886 tỷ đồng đầu tư cho các hạng mục hạ tầng giao thông, tập trung chủ yếu vào các tuyến đường giao thông quan trọng có tính chất liên kết vùng.

Các tuyến đường kết nối Long An - TP.HCM, Long An - Đông Nam Bộ đang được đẩy mạnh: đường vành đai 3, đường tỉnh 823D, tuyến đường tỉnh 830E, cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường 818... Các tuyến đường khi hoàn thiện sẽ kéo giãn dân từ TP.HCM ra đô thị vệ tinh phía Tây Sài Gòn, đồng thời đón làn sóng chuyên gia đến Long An để làm việc,...

Nhiều khu đô thị với quy mô lớn được quy hoạch hiện đại, tiện ích đẳng cấp được đầu tư phát triển ngày càng nhiều tại Long An.

Thứ ba, để đáp ứng nhu cầu sống "ly tâm" và phát triển mô hình đô thị vệ tinh, Long An đã và đang hình thành những khu đô thị hiện đại, đẳng cấp do các “ông lớn" như Vinhomes, Ecopark, Thủ Thừa Invest, Nam Long Group, Thắng Lợi Group,... đầu tư xây dựng.

Các dự án này tập trung chủ yếu tại Bến Lức, Đức Hoà, và mới nhất là Thủ Thừa, hứa hẹn mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho khu vực.

Khu đô thị trung tâm hành chính Thủ Thừa - Agora City

Năm 2024 được coi là thời điểm tỏa sáng của thị trường Long An với nhiều chỉ số tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) vươn lên vị trí Á quân, và tỉnh nằm trong top 10 địa phương dẫn đầu về thu hút FDI với số vốn lũy kế đạt 11,1 triệu USD.

Nhiều doanh nghiệp lớn như Aeon Mall và Suntory Pepsico liên tục đổ về, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, hạ tầng và thu hút lực lượng lao động. Nhờ đó, nhu cầu về an cư, bất động sản và các dịch vụ tiện ích kèm theo cũng có cơ hội phát triển mạnh mẽ.

Khu đô thị trung tâm hành chính Thủ Thừa - Agora City tọa lạc ngay trên mặt tiền đường 818 (lộ giới 40m) đây trục đường huyết mạch lớn nhất tại Thủ Thừa.

Đón đầu nhu cầu ở thực lớn tại Thủ Thừa (Long An), chủ đầu tư Thủ Thừa Invest đã cho ra mắt khu đô thị Agora City. Dự án tọa lạc trên mặt tiền đường 818 (lộ giới 40m) - trục đường lớn nhất kết nối toàn bộ Thủ Thừa.

Đây còn là tuyến kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông (TP.HCM - Trung Lương), Bắc - Nam phía Tây (QLN2 mở rộng), hoà vào mạng lưới đường vành đai 3, đường vành đai 4, kết nối tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành,... thuận tiện kết nối với khu Đông Sài Gòn và các cụm cảng quốc tế, sân bay quốc tế.

Để đem đến trải nghiệm về sống chất chuẩn Âu cho khách hàng, Thủ Thừa Invest đã chính thức khai trương cụm nhà mẫu vào ngày 18/5/2024.

Khu đô thị có quy mô gần 50ha, trong đó hơn 54% diện tích dùng để phát triển mảng xanh, mặt nước và các công trình tiện ích. Theo đó, dự án được đầu tư phát triển tiện ích hiện đại: phố đi bộ Hoà Bình, trung tâm thương mại quy mô 5.000m2, công viên sinh thái ven sông, quảng trường ánh sáng, lâu đài rượu vang, trung tâm y tế,...

Đặc biệt là khu trung tâm huyện Thủ Thừa quy mô 5ha tọa lạc ngay trung tâm khu đô thị Agora City với diện tích sàn xây dựng 12.000m2 và điểm nhấn là quảng trường lớn nhất Thủ Thừa quy mô 9.000 m2. Đây sẽ là trụ sở làm việc của 26 cơ quan đoàn thể và hơn 200 cán bộ huyện dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm nay.

Hiện tại, dự án được giao đất 100%, đã được đóng tiền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty đang liên hệ sở ban ngành để thực hiện nghiệm thu và bàn giao hạ tầng đợt 1. Với tiến độ xây dựng đảm bảo và pháp lý vững vàng, dự án hứa hẹn sẽ trở thành nơi an cư lý tưởng và là cơ hội đầu tư sinh lời hoàn hảo cho các nhà đầu tư.