18 du khách Ý xông đất phố cổ Hội An

Xuất phát từ khu vực chợ đêm Hội An, đoàn rước sắc bùa đã dẫn lối đoàn du khách Ý di chuyển qua cầu An Hội và tiến về khu vực vòng cung Chùa Cầu. Đoàn khách xông đất phố cổ Hội An năm nay gồm 18 người đến từ Ý.