10 địa điểm minh chứng Trái Đất đang cạn nước vì biến đổi khí hậu

(VTC News) -

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Trái Đất đang mất khoảng 324.000 tỷ lít nước ngọt mỗi năm, tương đương nhu cầu sử dụng của khoảng 280 triệu người.

Tình trạng suy giảm nguồn nước kéo dài, còn được gọi là "khô hạn lục địa", đang diễn ra tại nhiều khu vực trên thế giới do hạn hán ngày càng nghiêm trọng cùng các hoạt động khai thác đất và nước thiếu bền vững.

Các hình ảnh vệ tinh trong nhiều thập kỷ qua cho thấy hàng loạt hồ nước, sông ngòi và vùng đất ngập nước đang thu hẹp nhanh chóng, phản ánh áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu và nhu cầu khai thác tài nguyên.

Sông Parana, Argentina

Ảnh vệ tinh sông Parana, Argentina, năm 1990 và 2026. (Ảnh: Google Earth)

Dài khoảng 4.900 km, Parana là con sông dài thứ hai Nam Mỹ sau Amazon và là tuyến vận tải thủy quan trọng kết nối Brazil, Paraguay và Argentina.

So sánh ảnh vệ tinh năm 1990 và 2026 cho thấy mực nước tại cảng Rosario giảm mạnh do hạn hán kéo dài nhiều năm. Tình trạng này ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc, làm giảm sản lượng thủy điện tại đập Itaipu và khiến nhiều khu vực lòng sông lộ ra.

Hồ Poope, Bolivia

Ảnh vệ tinh hồ Poope, Bolivia, năm 1984 và 2020. (Ảnh: Google Earth)

Nằm ở độ cao khoảng 3.700 m, hồ Poope là một trong những ví dụ điển hình nhất về sự biến mất của các hồ nước vùng núi cao.

Ảnh vệ tinh năm 1984 và 2020 cho thấy hồ nước từng rộng khoảng 1.000 km², lớn thứ hai Bolivia, gần như đã biến mất hoàn toàn. Hạn hán, nhiệt độ tăng và việc chuyển hướng dòng nước đã biến hồ thành những bãi muối khô cằn, đồng thời làm suy giảm sinh kế của cộng đồng người Uru bản địa.

Hồ Ngami, Botswana

Ảnh vệ tinh hồ Ngami, Botswana, năm 1984 và 2020. (Ảnh: Google Earth)

Nằm ở rìa phía tây nam đồng bằng Okavango, hồ Ngami thường xuyên biến động mạnh về diện tích phụ thuộc vào lượng nước từ hệ thống sông Okavango.

Ảnh vệ tinh năm 1984 và 2020 cho thấy hồ nhiều lần gần như cạn kiệt do hạn hán nghiêm trọng và sự thay đổi dòng chảy từ thượng nguồn. Những ngư trường và đồng cỏ chăn nuôi từng màu mỡ đã có thời điểm biến thành vùng đất nứt nẻ trước khi hồ phục hồi một phần.

Đầm Aculeo, Chile

Ảnh vệ tinh đầm Aculeo, Chile, năm 2007 và 2026. (Ảnh: Google Earth)

Nằm tại khu vực Paine gần thủ đô Santiago, đầm Aculeo từng là địa điểm du lịch và giải trí nổi tiếng của Chile.

Tuy nhiên, ảnh vệ tinh năm 2007 và 2026 cho thấy phần lớn diện tích mặt nước đã biến mất sau nhiều năm hạn hán và căng thẳng nguồn nước. Hồ gần như khô cạn hoàn toàn, ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng địa phương.

Hồ Urmia, Iran

Ảnh vệ tinh hồ Urmia, Iran, năm 1990 và 2026. (Ảnh: Google Earth)

Nằm ở tây bắc Iran, hồ Urmia từng là hồ nước mặn lớn nhất Trung Đông với diện tích gần 6.000 km² vào những năm 1990.

Hiện diện tích hồ chỉ còn khoảng 581 km², tương đương chưa đến 10% quy mô trước đây. Hạn hán kéo dài, nhu cầu nước cho nông nghiệp, chuyển hướng dòng sông và khai thác nước ngầm đã khiến nhiều khu vực của hồ biến thành những cánh đồng muối rộng lớn.

Đầm lầy al-Chibayish, Iraq

Ảnh vệ tinh đầm lầy al-Chibayish, Iraq, năm 1984 và 2020. (Ảnh: Google Earth)

Nằm ở miền nam Iraq, al-Chibayish là một phần của vùng đất ngập nước Lưỡng Hà, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Ảnh vệ tinh năm 1984 và 2020 cho thấy khu vực này từng bị thu hẹp nghiêm trọng do hạn hán và các hoạt động thoát nước quy mô lớn trong thập niên 1990. Những năm gần đây, một số khu vực đã phục hồi nhờ lượng mưa tăng và các chương trình phục hồi sinh thái.

Ambovombe, Madagascar

Ảnh vệ tinh Ambovombe, Madagascar, năm 1985 và 2020. (Ảnh: Google Earth)

Ambovombe nằm ở miền nam Madagascar, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hạn hán và biến đổi khí hậu tại quốc gia này.

So sánh ảnh vệ tinh năm 1985 và 2020 cho thấy tình trạng suy thoái môi trường nghiêm trọng. Hạn hán kéo dài nhiều năm, nhiệt độ gia tăng và các cơn bão cát đã làm suy giảm nguồn nước, phá hủy đất nông nghiệp và gây khó khăn cho hoạt động chăn nuôi cũng như sinh kế của người dân.

Hồ Faguibine, Mali

Ảnh vệ tinh hồ Faguibine, Mali, năm 1984 và 2020. (Ảnh: Google Earth)

Nằm gần rìa sa mạc Sahara, hồ Faguibine từng là một trong những hồ nước quan trọng của miền bắc Mali.

Nguồn nước của hồ phụ thuộc vào các đợt lũ từ sông Niger. Tuy nhiên, ảnh vệ tinh năm 1984 và 2020 cho thấy lượng nước lũ suy giảm, hạn hán kéo dài và tình trạng bồi lắng đã khiến hồ thu hẹp mạnh, để lại những vùng đất khô cằn đang dần bị sa mạc hóa.

Hồ Mead, Mỹ

Ảnh vệ tinh hồ Mead, Mỹ, năm 1984 và 2020. (Ảnh: Google Earth)

Nằm trên biên giới bang Nevada và Arizona, hồ Mead là hồ chứa nước lớn nhất nước Mỹ tính theo dung tích.

Được hình thành sau khi đập Hoover hoàn thành vào thập niên 1930, hồ là nguồn cung cấp nước quan trọng cho hàng triệu người dân tại miền tây nam nước Mỹ và một phần Mexico.

Ảnh vệ tinh năm 1984 và 2020 cho thấy mực nước hồ giảm mạnh do hạn hán kéo dài, nhiệt độ gia tăng và nhu cầu sử dụng nước ngày càng lớn, làm lộ ra nhiều khu vực từng nằm sâu dưới mặt nước.

Biển Aral phía nam, Uzbekistan

Ảnh vệ tinh biển Aral phía nam, Uzbekistan, năm 1984 và 2020. (Ảnh: Google Earth)

Biển Aral phía nam tại tây bắc Uzbekistan là một trong những thảm họa môi trường do con người gây ra nghiêm trọng nhất thế giới.

Ảnh vệ tinh năm 1984 và 2020 cho thấy diện tích mặt nước đã giảm hơn 90% sau nhiều thập kỷ các dòng sông cấp nước bị chuyển hướng để phục vụ tưới tiêu nông nghiệp.