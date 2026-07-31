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Xuất bản ngày 31/07/2026 08:50 PM
Cập nhật lúc 09:02 PM ngày 31/07/2026

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức được thăng hàm Thượng tướng

Anh Văn
Anh Văn
(VTC News) -

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức được thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Chiều 31/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức. (Ảnh: Bộ Công an)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức. (Ảnh: Bộ Công an)

Thượng tướng Đặng Hồng Đức sinh năm 1977, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật, Đại học An ninh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Trong quá trình công tác, ông Đặng Hồng Đức từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Cục Bảo vệ chính trị V (trước đây là Tổng cục An ninh); Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an; Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng, Thư ký Bộ trưởng Bộ Công an; Cục trưởng, Thư ký Chủ tịch nước; Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Tháng 6/2020, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Gần 3 năm sau đó ông trở lại công tác tại Bộ Công an với cương vị Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Tháng 1/2025, ông Đặng Hồng Đức được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

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