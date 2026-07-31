  • logo
Xuất bản ngày 31/07/2026 08:51 PM
Xuất bản ngày 31/07/2026 08:51 PM

Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Singapore, kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Singapore mới nhất: Chi tiết diễn biến, kết quả Việt Nam vs Singapore thuộc vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Việt Nam00Singapore

Trận đấu giữa Việt Nam và Singapore thuộc bảng A giải ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Singapore mới nhất tại đây.

Đội tuyển Việt Nam đấu với Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng A giải ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Đắc Huy)

Đội tuyển Việt Nam đấu với Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng A giải ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Đắc Huy)

Đội hình Việt Nam và Singapore

Việt Nam: Lê Giang Patrik (1), Nguyễn Văn Vĩ (3), Đoàn Văn Hậu (5), Phạm Xuân Mạnh (7), Nguyễn Đình Bắc (9), Đỗ Hoàng Hên (10), Nguyễn Xuân Son (12), Nguyễn Hoàng Đức (14), Trương Tiến Anh (15), Nguyễn Thành Chung (16), Nguyễn Quang Hải (19).

Singapore: Izwan Mahbud (1), Ryhan Stewart (3), Kyoga Nakamura (6), Song Ui-yong (7), Shah Shahiran (8), Glenn Kwweh (11), Harhys Stewart (13), Hariss Harun (14), Lionel Tan (15), Jacob Mahler (18), Shawal Anuar (20).

Thông tin trước trận Việt Nam vs Singapore

Đội tuyển Việt Nam cần chiến thắng để loại bỏ 1 đối thủ trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng. Nguyễn Quang Hải và đồng đội được đánh giá cao hơn và có nhiều lợi thế để hướng tới 3 điểm.

Singapore có thể tính toán thận trọng hơn vì đang có 6 điểm trong tay. Đội bóng của huấn luyện viên Gavin Lee giải quyết xong 2 đối thủ yếu nhất bảng trước khi đụng độ đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Cách tiếp cận của Singapore nhiều khả năng là giữ cự ly đủ chặt, hạn chế khoảng trống giữa hai tuyến và chờ các pha phản công.

Đội tuyển Việt Nam phải kiểm soát được trận đấu, tăng sức ép sớm nhưng phải cảnh giác ở tuyến sau. Khả năng phòng thủ trước mặt các trung vệ của đội chủ nhà là điều vẫn bị nghi ngờ, khi bộ đôi tiền vệ trung tâm Nguyễn Hoàng Đức - Nguyễn Quang Hải không mạnh trong việc này.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá vàng hôm nay 29/7: Tiếp tục giảm nhẹ
Giá vàng hôm nay 29/7: Tiếp tục giảm nhẹ
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 29/7: Nhiều nơi mưa dông
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 29/7: Nhiều nơi mưa dông
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 29/7: Mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập úng
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 29/7: Mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập úng
Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam đứng trên Indonesia
Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam đứng trên Indonesia
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm