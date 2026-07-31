Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-0 Singapore: Sức ép dồn dập

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 , trận đấu giữa Việt Nam và Singapore bắt đầu lúc 20h ngày 31/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Singapore mới nhất tại đây.

Đội tuyển Việt Nam tấn công mạnh ở cánh phải với sự góp mặt của Tiến Anh và Hoàng Hên. (Ảnh: Đắc Huy)

Đình Bắc rời sân nhường chỗ cho Tài Lộc. Có lẽ huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa hài lòng với một số pha xử lý của Đình Bắc.

Văn Vĩ đánh đầu không tốt. Thủ môn Singapore xử lý dễ dàng. Đội tuyển Việt Nam không cho đối thủ lên bóng. Các cầu thủ chủ nhà kiểm soát nhịp chơi tốt nhưng thiếu đi sự chính xác ở bước cuối.

Thành Chung đánh đầu nguy hiểm. Bóng rất sát cột, vẫn chưa đi vào khung thành. Đây là pha dứt điểm thứ 12 của đội tuyển Việt Nam, chỉ 2 lần trong số đó đưa bóng đi trúng khung thành đối phương.

Hoàng Hên sút xa chỉ kiếm được quả phạt góc. Đội tuyển Việt Nam bất ngờ phối hợp thẳng vào trung lộ chứ không đưa bóng ra biên như thường lệ.

Hậu vệ Singapore kèm sát Xuân Son khắp sân nhưng tiền đạo số 12 của đội tuyển Việt Nam vẫn xử lý được. (Ảnh: Đắc Huy)

Tiến Anh tạt từ cánh phải. Xuân Son tung người móc bóng nhưng cú sút hơi nhẹ. Đội tuyển Việt Nam gây sức ép lớn bằng những pha tấn công ở tốc độ rất cao.

Hoàng Đức tạt sớm rất bất ngờ. Thành Chung đánh đầu ngược hướng di chuyển của thủ môn Singapore nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Tiến Anh tạt từ cánh phải. Đình Bắc nhảy lên thực hiện cú vô lê nhưng điểm tiếp bóng không được như ý.

Những pha dâng cao của Tiến Anh gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Singapore. (Ảnh: Đắc Huy)

Tiến Anh dẫn bóng đến sát vòng cấm và sút xa khiến thủ môn Singapore vất vả cản phá. Đình Bắc đá bồi ra ngoài.

Đình Bắc sút xa không trúng đích. Đội tuyển Việt Nam tấn công rất nhanh từ pha chuyền vượt tuyến tốt của Quang Hải.

Đội tuyển Việt Nam sơ suất. Sau khi Hoàng Hên chuyền về lỗi, đến lượt Xuân Mạnh mất bóng trước vòng cấm. Singapore kết thúc pha bóng bằng cú sút xa không trúng đích.

Xuân Son, Hoàng Hên tạo ra sóng gió trong vòng cấm của Singapore. Hậu vệ và thủ môn đội khách vẫn kịp phá bóng ở nhịp quyết định.

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Singapore (20h ngày 31/7)

Đội tuyển Việt Nam đấu với Singapore ở lượt trận thứ ba của bảng A giải ASEAN Cup 2026. Trận đấu diễn ra lúc 20h ngày 31/7 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là trận sân nhà đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tại giải đấu.

Singapore tạm đứng đầu bảng với 6 điểm sau hai trận toàn thắng. Đội tuyển Việt Nam có 3 điểm nhưng mới thi đấu một trận. Nếu giành chiến thắng, đội chủ nhà có thể chiếm ngôi đầu và tạo lợi thế trong cuộc đua vào bán kết.

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm soát bóng 60%, tung ra 18 cú sút, trong đó có 10 lần đưa bóng trúng đích.

Đội tuyển Việt Nam đấu với Singapore ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc ghi hat-trick trong lần đầu ra sân tại ASEAN Cup. Tiền đạo này có thể tiếp tục được sử dụng nếu Nguyễn Tài Lộc chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Singapore lần lượt thắng Campuchia 2-1 và Timor Leste 2-0. Đội bóng của huấn luyện viên Gavin Lee ghi 4 bàn, thủng lưới một lần. Ilhan Fandi là cầu thủ đáng chú ý nhất trên hàng công đội khách. Tiền đạo 23 tuổi ghi bàn trong 4 trong 5 lần ra sân gần nhất cho Singapore, dù không phải lúc nào cũng có tên trong đội hình xuất phát.

Dữ liệu trước trận ủng hộ nhận định đội tuyển Việt Nam có cơ hội thắng cao hơn Singapore. Đội tuyển Việt Nam thắng cả 10 trận gần nhất, ghi 33 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần. Singapore thắng 6, hòa 2 và thua 2 trong cùng khoảng thời gian, ghi 18 bàn và nhận 10 bàn thua.

Thống kê lịch sử đối đầu Việt Nam vs Singapore nghiêng về đội chủ nhà. Đội tuyển Việt Nam thắng 4 và hòa một trong 5 lần đối đầu Singapore gần nhất. Các cầu thủ Việt Nam ghi 12 bàn và chỉ để đối thủ chọc thủng lưới một lần trong chuỗi trận này.