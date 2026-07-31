Link xem trực tiếp Việt Nam vs Singapore 20h ngày 31/7, giải ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận Việt Nam vs Singapore diễn ra lúc 20h ngày 31/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), thuộc khuôn khổ bảng A giải ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Việt Nam vs Singapore trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Việt Nam vs Singapore nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Singapore trên kênh nào?

Trận Việt Nam vs Singapore được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Việt Nam vs Singapore trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Singapore được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Singapore hôm nay

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Singapore được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Việt Nam vs Singapore (copy và dán vào trình duyệt web): https://www.youtube.com/watch?v=0kiIVBLxf2U&pp=ygUVZnB0IGLDs25nIMSRw6Egdmnhu4d0.

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản. Toàn bộ các trận đấu cũng được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.

Thông tin trận Việt Nam vs Singapore

Cuộc chạm trán Singapore trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ ba bảng A được xem là thử thách lớn đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Dù Singapore đang tạm dẫn đầu bảng với hai chiến thắng liên tiếp, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn có nhiều yếu tố để tự tin hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Màn hủy diệt Timor Leste 7-0 ở trận ra quân không chỉ giúp Việt Nam tạo lợi thế lớn về hiệu số mà còn khẳng định sức mạnh của hàng công. Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son đều ghi dấu ấn, trong khi Quang Hải cùng Hoàng Đức tiếp tục cho thấy vai trò nhạc trưởng, giúp đội tuyển làm chủ hoàn toàn thế trận.

Bên cạnh đó, việc không phải thi đấu ở lượt trận thứ hai vì bảng A chỉ có 5 đội mang đến lợi thế đáng kể cho đội chủ nhà. Khoảng nghỉ kéo dài giúp các cầu thủ có thêm thời gian hồi phục thể lực, đồng thời ban huấn luyện hoàn thiện những điều chỉnh về chiến thuật trước màn so tài với Singapore.

Ở chiều ngược lại, Singapore cũng hành quân đến Hà Nội với tinh thần hưng phấn. Thầy trò HLV Gavin Lee đã giành chiến thắng trước Campuchia 2-1 và Timor Leste 2-0 để vươn lên dẫn đầu bảng.

Dù khởi đầu ấn tượng, Singapore vẫn chịu tổn thất đáng kể về lực lượng. Trong bối cảnh chỉ có hai tiền đạo đúng nghĩa là Ilhan Fandi và Shawal Anuar, HLV Gavin Lee không có nhiều lựa chọn để xoay tua hay tạo đột biến trên hàng công.

Đội tuyển Việt Nam thắng cả 10 trận gần nhất, ghi 33 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần. Chuỗi phong độ này có cả các trận đấu chính thức lẫn giao hữu, trong đó chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở lượt mở màn ASEAN Cup 2026 tạo lợi thế lớn về hiệu số. Đội tuyển Việt Nam đang có chuỗi 15 trận thắng liên tiếp, bất bại 19 trận gần nhất và thắng 10 trận sân nhà liên tiếp.