(VTC News) -

Vàng 9999, còn được biết đến với các tên gọi như vàng 24K, vàng ta hay vàng ròng, là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ có tỷ lệ tạp chất ở mức 0,01%.

Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng ánh kim đặc trưng, mềm và dễ bị biến dạng khi va chạm. Do vậy, vàng 9999 không phù hợp để chế tác những mẫu trang sức có thiết kế phức tạp hoặc đính đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng thỏi và nhẫn trơn.

1 cây vàng 9999 PNJ hôm nay 13/7/2026 giá bao nhiêu?

Tại Việt Nam, đơn vị đo lường vàng được quy đổi như sau:

1 cây vàng = 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng

Lúc 7h sáng nay (13/7/2026), giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, 1 cây vàng miếng SJC 999.9 hôm nay 13/7/2026 được PNJ niêm yết 146,9 triệu đồng ở chiều mua vào và 149,9 triệu đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 có giá 145 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 149 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Theo đó, 1 cây vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 giá 145 triệu đồng (mua vào) và 149 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 13/7/2026

Dưới đây là bảng cập nhật giá vàng 9999 hôm nay tại một số thương hiệu lớn trong nước, tính đến 7h ngày 13/7/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900.000 149.900.000 đồng/lượng Vàng SJC 5 chỉ 146.900.000 149.920.000 đồng/lượng Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.900.000 149.930.000 đồng/lượng Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 146.400.000 149.400.000 đồng/lượng Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 146.400.000 149.500.000 đồng/lượng Nữ trang 99,99% 143.900.000 147.400.000 đồng/lượng PNJ Vàng miếng SJC 999.9 146.900.000 149.900.000 đồng/lượng Nhẫn Trơn PNJ 999.9 145.000.000 149.000.000 đồng/lượng Vàng Kim Bảo 999.9 145.000.000 149.000.000 đồng/lượng Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145.000.000 149.000.000 đồng/lượng Vàng nữ trang 999.9 143.200.000 147.200.000 đồng/lượng Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 145.300.000 148.800.000 đồng/lượng Phú Quý 1 Lượng 999.9 145.300.000 148.800.000 đồng/lượng Vàng trang sức 999.9 142.000.000 147.000.000 đồng/lượng Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 145.000.000 149.000.000 đồng/lượng Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 145.000.000 149.000.000 đồng/lượng Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 141.500.000 145.500.000 đồng/lượng Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 145.000.000 149.000.000 đồng/lượng Nhẫn tròn 999.9 BTMH 144.000.000 - đồng/lượng Vàng trang sức 24K (999.9) 143.000.000 148.000.000 đồng/lượng

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 PNJ và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.