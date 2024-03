Yaris Cross tiếp tục chinh chiến phân khúc B-SUV

(VTC News) -

Tháng 11/2023, Yaris Cross gây bất ngờ khi chiếm vị trí thứ hai về doanh số ở phân khúc B-SUV, sau chưa đầy hai tháng ra mắt.

Kết thúc năm 2023, hơn 3.000 chiếc xe đến tay khách hàng, đồng thời Yaris Cross có hai tháng vào top 10 xe bán chạy nhất tháng.

Bán chạy không chỉ nhờ chính sách tốt

Theo giới chuyên gia, Yaris Cross bán chạy không phải hoàn toàn nhờ vào chính sách ưu đãi, mà phần lớn nằm ở giá trị nội hàm sản phẩm. Mẫu xe B-SUV này cũng là một minh chứng rõ nét cho tư duy mới mẻ hiện đại của Toyota. Những gì người ta thường nói về hãng Nhật Bản như thực dụng, nhàm chán đã hoàn toàn biến mất trên Yaris Cross.

Dòng xe này được thiết kế theo phong cách hiện đại. Thân xe có nhiều chi tiết tạo hình mạnh mẽ, cá tính và trẻ trung. Không chỉ bắt mắt ở ngoại thất, nội thất của mẫu xe này cũng ghi điểm với những người dùng khắt khe nhất.

Trong khi đó, trang bị tiện nghi và tính năng an toàn của Yaris Cross không thua kém đối thủ nào trong phân khúc, thậm chí một số trang bị còn nhỉnh hơn. Ở cabin, B-SUV Nhật Bản có các trang bị như kính trần xe toàn cảnh, màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch, kết nối điện thoại thông minh không dây, mở cốp rảnh tay… góp phần nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

Kính trần xe toàn cảnh là điểm sáng của Yaris Cross.

Người dùng hài lòng với Toyota Yaris Cross

Hơn 3 tháng từ lúc nhận xe, anh Nguyễn Văn Toàn (Hà Nội) cảm thấy rất hài lòng với Yaris Cross. “Thiết kế nội thất của Yaris Cross mang tính thẩm mỹ cao, nhiều tiện nghi. Tôi và các thành viên trong gia đình đều rất vui khi di chuyển hàng ngày nhờ sự thoải mái và tiện nghi của xe. Yaris Cross thật sự đáng từng đồng bỏ ra”, Văn Toàn cho biết.

Là dòng xe hướng đến tập khách hàng gia đình, mẫu xe của Toyota được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn hàng đầu. Đáng chú ý, Yaris Cross được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense, đảm bảo sự an toàn cho cả gia đình.

Với gói trang bị này, chủ xe có thể sử dụng các tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau hay camera 360 độ cũng giúp người dùng hạn chế mọi điểm khuất tầm nhìn. Ở phân khúc B, những trang bị có mặt trên Toyota Yaris Cross tỏ ra vượt trội hơn so với một số đối thủ, thậm chí phong phú hơn các mẫu xe đến từ Hàn Quốc.

Toyota Yaris Cross sở hữu nhiều điểm vượt trội.

“Lái Yaris Cross rất dễ và an toàn, dù đi hàng ngày ở đô thị hay đi liên tỉnh dịp cuối tuần. Vợ tôi vốn ít khi cầm vô-lăng cũng cảm thấy tự tin khi điều khiển mẫu xe này", anh Toàn chia sẻ thêm.

Toyota Yaris Cross tại Việt Nam có 2 lựa chọn động cơ. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn trang bị máy xăng 1.5 lít có công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Hệ dẫn động cầu trước, hộp số vô cấp kép D-CVT.

Ngoài ra, xe còn có phiên bản Hybrid trang bị động cơ xăng 1.5 lít cho công suất tối đa 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm kết hợp với mô tơ điện cho công suất tối đa 79 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Ở phân khúc này, mẫu xe của Toyota là lựa chọn Hybrid duy nhất. Công nghệ hybrid của hãng xe Nhật Bản đã được kiểm chứng nhiều thập kỷ qua, giúp xe vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa mang đến khả năng vận hành vượt trội.

Yaris Cross có 2 phiên bản: xăng và Hybrid, giúp người dùng thoải mái lựa chọn phù hợp với lối sống cá nhân.

Bên cạnh đó, kể từ năm 2024, giá của Yaris Cross sẽ được Toyota điều chỉnh giảm đáng kể, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn. Cụ thể, Yaris Cross bản xăng có giá từ 650 triệu đồng, giảm 80 triệu đồng; Yaris Cross hybrid có giá 765 triệu đồng, giảm 73 triệu đồng.

Với công nghệ hàng đầu phân khúc và giá bán vô cùng cạnh tranh, Yaris Cross được chờ đợi sẽ bùng nổ trong năm 2024. Khi đó, bức tranh toàn cảnh của phân khúc B-SUV có thể sẽ được tái định hình.