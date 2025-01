(VTC News) -

Cây khế vốn được trồng với mục đích lấy quả và bóng mát. Thời gian gần đây, ngày càng nhiều người thích trồng khế làm cảnh. Khế được nhận xét là loài cây mà bộ phận nào cũng đẹp, từ những chiếc lá thuôn thuôn xanh ngát, lúc úa có màu vàng tươi, đến những chùm hoa nhỏ màu tím và quả 5 cánh đều rất bắt mắt. Ngoài giá trị thẩm mỹ, cây khế được ưa chuộng vì ý nghĩa phong thủy của nó.

Ý nghĩa phong thủy của cây khế

Cây khế được cho là có nhiều ý nghĩa phong thủy tốt lành, vì thế được nhiều gia đình chọn trồng trước sân hay trong vườn. Chậu khế bonsai cũng là mặt hàng bán chạy ở các cửa hàng cây cảnh.

Biểu tượng của sự thịnh vượng

Cây khế, với dáng cây vươn cao, tán lá rộng luôn mang đến cảm giác xanh tươi, mát mẻ. Trong phong thủy, cây khế tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát tài phát lộc vì hình dáng khỏe mạnh, màu sắc tươi sáng, tượng trưng cho sự phát triển bền vững và thành công.

Đặc biệt, khế ra quả thành từng chùm chín vàng, có hình dáng giống như những đồng tiền vàng, biểu tượng của sự may mắn và tài lộc trong phong thủy. Theo quan niệm dân gian, quả khế chín có thể mang lại vận may lớn, giúp gia chủ thu hút tài lộc và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Câu chuyện cổ tích “ăn khế trả vàng” cũng tạo ấn tượng về loài cây tốt lành, mang lại sự giàu có.

Cây khế mang nhiều ý nghãi phong thủy. (Ảnh: Etsy)

Năng lượng tích cực và vận may

Nhiều người làm ăn kinh doanh đặc biệt ưa chuộng cây khế bởi nó được cho là mang lại năng lượng tích cực, giúp cải thiện vận khí, thúc đẩy công việc phát triển thuận lợi. Cây khế bonsai có thể được trồng trong văn phòng hoặc khu vực kinh doanh để tạo ra một không gian làm việc tràn đầy năng lượng và sự sáng tạo.

Theo các chuyên gia phong thủy, nhiều người đặt cây khế ở bàn làm việc, quầy thu ngân hay cửa ra vào để thu hút khách hàng, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời xua đuổi tà khí, mang lại sự ổn định và phát triển cho công việc.

Vẻ đẹp tràn đầy năng lượng của cây khế giúp giảm căng thẳng, mang lại sự bình an và tinh thần lạc quan cho gia chủ. Tinh thần thoải mái, sáng suốt sẽ giúp công việc thuận lợi và dễ dàng gặt hái thành công. Do đó, nhiều người tin rằng cây khế không chỉ mang lại tài lộc mà còn giúp tăng cường sự tập trung, trí tuệ và năng lượng tích cực trong công việc.

Tượng trưng cho sự đoàn kết

Trong phong thủy, cây khế tượng trưng cho sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc hay công ty phát triển. Loại cây này cũng được cho là giúp gia tăng vượng khí trong nhà, giữ cho không gian sống luôn sạch sẽ và tươi mới. Không gian sống thoải mái, đầy sinh khí sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên phát triển, từ công việc đến các mối quan hệ xã hội.

Theo quan niệm phong thủy, cây khế hợp với người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu, liên quan đến việc gia tăng vận may trong cuộc sống, thu hút tài lộc và may mắn. Đặc biệt, đối với người tuổi Tý và Thân, cây khế giúp thúc đẩy sự nghiệp và tài lộc. Còn đối với người tuổi Dậu, cây khế có ý nghĩa hỗ trợ duy trì sự ổn định trong cuộc sống, mở rộng các mối quan hệ và phát triển bền vững.

Lưu ý khi trồng cây khế

Các nhà phong thủy khuyên không nên trồng cây khế sát tường hoặc chắn trước cửa ra vào. Nên trồng sau nhà hoặc bên lối đi trong sân vườn để thuận lợi cho việc đón tài khí cũng như tạo bóng mát, thẩm mỹ. Nếu trồng cây bonsai trong chậu, có thể đặt trước nhà nhưng nên chọn chậu vừa phải, tránh cây lớn chắn lối đi.

Cây khế ít cần chăm bón. Cây lớn có thể chịu được rét đậm, rét hại và nắng nóng. Nếu trồng trong chậu, cần bổ sung dinh dưỡng, tưới nước thường xuyên.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.