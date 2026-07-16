Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 16/7/2026 - XSTN 16/7

Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 16/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 16/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 16/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 16/7/2026 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 16/7/2026

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- XSTN 9/7/2026

Kết quả xổ số ngày 9/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng như sau:

XSTN 9/7, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 9/7/2026.

- XSTN 2/7/2026

Kết quả xổ số ngày 2/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng có giải đặc biệt là 784407 và các hạng giải khác như sau:

XSTN 2/7, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 2/7/2026.

- XSTN 25/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng ngày 25/6/2026 với giải đặc biệt là 585684 và các hạng giải khác như sau:

XSTN 25/6, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 25/6/2026.

- XSTN 18/6/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18/6/2026 có giải đặc biệt là 795785 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTN 18/6, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh một lần toàn bộ số tiền thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng số không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Công ty XSKT Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty XSKT Lâm Đồng, Kiên Giang và Tiền Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 16/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.