XSMT 14/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 14/6/2026

XSMT chủ nhật ngày 14/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 14/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Trong kỳ quay này, KQXSMT 14/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 14/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 14/6/2026 - Xổ số miền Trung chủ nhật mới nhất

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Kết quả xổ số miền Trung ngày 12/6/2026, cập nhật KQXSMT thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

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Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/6/2026, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

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Kết quả xổ số miền Trung ngày 9/6/2026, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 9/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 9/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay tại Phú Yên (XSPY), Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ được mở thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK), Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ được quay tại Đà Nẵng (XSDNA), Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ được mở thưởng ở Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT), Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được quay tại Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được mở thưởng ở Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG), Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được quay tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH), Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm chi trả đầy đủ tiền thưởng cho người trúng giải theo đúng thể lệ đã công bố. Thời gian thanh toán chậm nhất là 05 ngày, tính từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ từ khách hàng.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian chi trả có thể kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, giữ nguyên khổ vé, dãy số dự thưởng đầy đủ, không rách, không chắp vá và không tẩy xóa.

- Vé có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Sau thời gian này, vé sẽ không còn giá trị nhận giải.

- Giải thưởng được chi trả một lần, người trúng có thể lựa chọn nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu.

- Nếu vé trúng nhiều hạng giải khác nhau, người chơi sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ các giải thưởng tương ứng theo quy định.

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