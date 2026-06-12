XSMT 12/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 12/6/2026

XSMT thứ 6 ngày 12/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 121/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Trong kỳ quay này, KQXSMT 12/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 12/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 12/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 6 mới nhất

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XSMT 7/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 7/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: XSMT quay tại Phú Yên (XSPY), Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT mở thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK), Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT quay tại Đà Nẵng (XSDNA), Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT mở thưởng ở Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT), Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT quay tại Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT mở thưởng ở Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG), Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT quay tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH), Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Vé số hợp lệ để nhận thưởng phải được phát hành chính thức bởi công ty xổ số kiến thiết và có thông tin phù hợp với kỳ quay, ngày mở thưởng cùng kết quả đã công bố.

- Các con số dự thưởng trên vé phải trùng với một trong các hạng giải của kỳ quay tương ứng. Đồng thời, vé cần còn nguyên vẹn, không rách nát, không chắp vá, không tẩy xóa hoặc chỉnh sửa.

- Ngoài ra, người trúng thưởng cần thực hiện thủ tục nhận giải trong thời hạn quy định để đảm bảo vé vẫn còn giá trị lĩnh thưởng.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người trúng thưởng có thể thực hiện thủ tục nhận giải tại trụ sở công ty xổ số kiến thiết, các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý được ủy quyền chi trả theo quy định.

- Đối với các giải thưởng có giá trị không quá lớn, nhiều người lựa chọn nhận thưởng tại đại lý vì thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, hình thức này thường phát sinh phí dịch vụ hoặc hoa hồng đổi thưởng, dao động khoảng 0,5% đến 1% tùy từng nơi.

- Với những giải thưởng giá trị cao, người chơi nên đến trực tiếp công ty xổ số phát hành vé để nhận thưởng. Cách này giúp nhận đủ số tiền được hưởng sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế (nếu có) và không mất thêm khoản phí đổi thưởng nào.

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