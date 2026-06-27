XSMN 27/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 27/6/2026

XSMN thứ 7 ngày 27/6. Kết quả XSMN hôm nay 27/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 27/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 27/6 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 27/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 7 - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay thưởng ở tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số ở tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay thưởng ở tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số ở tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay thưởng ở tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số ở tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay thưởng ở tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người sở hữu vé trúng thưởng có thể làm thủ tục nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các đại lý được ủy quyền, tùy theo nhu cầu và điều kiện thuận tiện.

- Nếu lựa chọn đổi thưởng tại đại lý, người trúng thường sẽ được hỗ trợ nhanh chóng nhưng cần thanh toán một khoản phí dịch vụ, phổ biến từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy từng địa điểm.

- Trường hợp đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết để lĩnh thưởng, người nhận giải sẽ được chi trả đầy đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí đổi thưởng nào.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Bạn có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam (XSMN) hằng ngày trên vtcnews.vn để tra cứu nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí ngay sau khi kết thúc kỳ quay.

- Ngoài ra, chương trình quay số mở thưởng được phát trực tiếp từ khoảng 16h15 mỗi ngày trên các kênh truyền hình của đơn vị quay thưởng. Người chơi chỉ cần theo dõi đúng lịch để chọn kênh phù hợp.

- Nếu muốn chứng kiến toàn bộ quá trình quay số, bạn cũng có thể đến trực tiếp trường quay của công ty xổ số kiến thiết. Sau khi xác định vé trúng thưởng, người chơi có thể làm thủ tục nhận giải theo quy định tại đơn vị phát hành.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.