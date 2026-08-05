328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang sẽ được xét tuyển đại học thế nào?

(VTC News) -

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ bị hủy kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi của thí sinh, các em sẽ được tham gia một đợt xét tuyển đại học riêng sau khi hoàn thành kỳ thi lại.

Thông tin được ông Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), công bố tại họp báo sáng nay 5/8 về phương án xử lý đối với 328 thí sinh thuộc điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo ông Thảo, việc hủy kết quả thi đồng nghĩa các thí sinh này tạm thời chưa đủ điều kiện tham gia đợt xét tuyển đại học chung trên hệ thống của Bộ GD&ĐT nhằm bảo đảm công tác lọc ảo diễn ra chính xác, không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác trên cả nước.

Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ đăng ký nguyện vọng xét tuyển của 328 thí sinh sẽ được bảo lưu. Sau khi hoàn thành kỳ thi lại và có kết quả chính thức, các em sẽ được tham gia một đợt xét tuyển đại học riêng. Theo Bộ GD&ĐT, phương án này nhằm bảo đảm quyền lợi của nhóm thí sinh bị ảnh hưởng, đồng thời giữ nguyên nguyên tắc công bằng trong tuyển sinh đại học năm 2026.

Ông Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại họp báo.

Liên quan đến việc 5 thí sinh tại Quảng Trị bị hủy kết quả bài thi nhưng không được tổ chức thi lại, ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết hai vụ việc có bản chất hoàn toàn khác nhau.

Theo ông Chương, đối với vụ việc tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã xác định rõ mức độ vi phạm và cá thể hóa trách nhiệm của từng trường hợp. Trên cơ sở đó, địa phương có đầy đủ căn cứ để xử lý theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nên không đặt ra việc tổ chức thi lại.

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, việc tổ chức thi lại được thực hiện nhằm khắc phục hậu quả của vụ việc xảy ra tại điểm thi, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các thí sinh không có lỗi và giữ sự công bằng đối với toàn bộ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết vụ gian lận là vi phạm có tổ chức, với sự bàn bạc, phân công và tham gia của nhiều người. Cơ quan chức năng bước đầu phát hiện có sự móc nối giữa một số phụ huynh và giáo viên nhằm tác động đến kết quả thi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.