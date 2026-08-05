Vì sao thí sinh chuyên Tuyên Quang được thi lại, còn Quảng Trị thì không?

(VTC News) -

Trả lời về việc một số thí sinh ở Quảng Trị bị hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT, trong khi các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được tổ chức thi lại, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết hai vụ việc có bản chất và phạm vi sai phạm khác nhau.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT).

Theo ông Chương, tại Quảng Trị, cơ quan chức năng làm rõ từng trường hợp vi phạm, có đầy đủ căn cứ để xác định trách nhiệm và mức độ liên quan của từng cá nhân. Trên cơ sở đó, địa phương xử lý theo đúng quy định của Quy chế thi, trong đó có việc hủy kết quả thi đối với các trường hợp vi phạm.

Trong khi đó, kết quả điều tra bước đầu tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, ảnh hưởng đến các yêu cầu về an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi theo khoản 2 Điều 2 Quy chế thi. Đây là căn cứ để cơ quan chức năng quyết định tổ chức thi lại cho các thí sinh tại điểm thi này.

Kỳ thi lại sẽ được tổ chức theo đúng quy trình và quy chế hiện hành, giao địa phương triển khai thực hiện. Kết quả thi và phổ điểm của đợt thi lại sẽ được công bố công khai như ở đợt thi đầu tiên.

Vụ việc tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được phát hiện sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xuất hiện 147 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, với điểm trung bình 9,58 - cao nhất cả nước.

Những con số bất thường nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn về dấu hiệu tiêu cực trong công tác tổ chức kỳ thi. Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an rà soát, xác minh. Đến nay, cơ quan điều tra khởi tố 29 bị can, trong đó 7 người bị tạm giam.

Bộ GD&ĐT cho biết kết quả điều tra bước đầu cho thấy vụ gian lận thi cử tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là vi phạm có tổ chức, với sự bàn bạc, phân công và tham gia của nhiều người.

“Bước đầu phát hiện có sự móc nối giữa một số phụ huynh và giáo viên nhằm tác động đến kết quả thi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ”, đại diện Bộ GD&ĐT cho hay.