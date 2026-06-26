XSMN 26/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 26/6/2026

XSMN thứ 6 ngày 26/6. Kết quả XSMN hôm nay 26/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 26/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 26/6 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 26/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 6 - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay thưởng ở tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số ở tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay thưởng ở tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số ở tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay thưởng ở tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số ở tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay thưởng ở tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt: 9 giải cho vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: 45 giải cho vé sai 1 số so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể lựa chọn nhận giải tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé.

- Hình thức đổi thưởng tại đại lý thường nhanh gọn và thuận tiện hơn, tuy nhiên người nhận giải sẽ phải chi trả một khoản phí hoa hồng dịch vụ, thường dao động khoảng 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng tùy từng nơi.

- Ngược lại, nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé, người trúng sẽ nhận đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải mất thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

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