XSMN 24/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 24/6/2026

XSMN thứ 4 ngày 24/6. Kết quả XSMN hôm nay 24/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 24/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 24/6 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 24/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 4 - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Xổ số miền Nam được quay thưởng ở tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: Xổ số miền Nam được quay số ở tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: Xổ số miền Nam được quay thưởng ở tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: Xổ số miền Nam được quay số ở tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: XSMN được quay thưởng ở tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: Xổ số miền Nam được quay số ở tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam được quay thưởng ở tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Quy định trả thưởng

- Công ty xổ số có trách nhiệm chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng cho người trúng theo đúng quy định và thể lệ đã công bố trước đó.

- Người sở hữu vé trúng thưởng cần thực hiện thủ tục nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, quyền lĩnh thưởng sẽ không còn hiệu lực.

- Việc nhận thưởng có thể được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng, tùy theo nhu cầu và lựa chọn của người trúng giải.

Phương thức tra kết quả xổ số miền Nam (XSMN) hàng ngày

- Người chơi có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam (XSMN) hằng ngày trên vtcnews.vn, nơi cập nhật KQXS nhanh chóng và chính xác từ khoảng 16h15.

- Ngoài ra, kết quả cũng được đăng tải trên các kênh thông tin chính thống và trang của các đài xổ số ngay sau khi quá trình quay thưởng hoàn tất, thuận tiện cho việc tra cứu trên điện thoại hoặc máy tính.

- Nếu muốn theo dõi trực tiếp, người chơi có thể xem chương trình quay số qua truyền hình, phát thanh hoặc tại địa điểm tổ chức quay thưởng để đảm bảo tính công khai và minh bạch.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.