XSMN 19/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay chính xác nhất

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 19/6/2026

XSMN thứ 6 ngày 19/6. Kết quả XSMN hôm nay 19/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 19/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 19/6 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 19/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 6 - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: XSMN sẽ quay số ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: XSMN sẽ mở thưởng ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: XSMN sẽ quay ở Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: XSMN sẽ quay thưởng ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: XSMN sẽ quay số ở Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: XSMN sẽ mở thưởng ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: XSMN sẽ quay ở Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể mang vé đến công ty xổ số kiến thiết phát hành hoặc các đại lý được ủy quyền tại khu vực miền Nam để làm thủ tục nhận giải.

- Hình thức nhận thưởng tại đại lý được nhiều người lựa chọn nhờ sự nhanh chóng và tiện lợi. Tuy vậy, người chơi thường phải chi trả một khoản phí dịch vụ đổi vé, dao động khoảng 0,5% đến 1% tùy từng địa điểm.

- Nếu nhận giải trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ được chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định (nếu có) và không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào khác.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người trúng thưởng cần lưu ý thời hạn nhận giải là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Trong khoảng thời gian này, người chơi phải đến công ty xổ số hoặc đại lý gần nhất để hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng.

- Về phía công ty XSKT, đơn vị có trách nhiệm giữ bí mật thông tin người trúng thưởng và tiến hành chi trả đầy đủ trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu hợp lệ.

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