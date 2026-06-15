XSMN 15/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 15/6/2026

XSMN thứ 2 ngày 15/6. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 15/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 15/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 15/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 15/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 2 - KQXSMN mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN sẽ được tiến hành quay tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN sẽ được tiến hành mở thưởng ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tiến hành quay tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN sẽ được tiến hành mở thưởng ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được tiến hành quay tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ được tiến hành mở thưởng ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được tiến hành quay tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt dành cho vé trùng đủ 6 số, có 1 giải với giá trị 2 tỷ đồng.

- Giải nhất gồm 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì có 10 giải, trị giá 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba gồm 20 giải, mỗi giải được thưởng 10 triệu đồng.

- Giải tư có 70 giải, giá trị 3 triệu đồng/giải.

- Giải năm gồm 100 giải, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

- Giải sáu có 300 giải, mức thưởng 400.000 đồng/giải.

- Giải bảy gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.

- Giải tám có 10.000 giải, mỗi giải nhận 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt gồm 9 giải dành cho vé chỉ khác 1 chữ số đầu tiên so với số trúng đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích có 45 giải dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở các vị trí còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Vé trúng thưởng phải được hệ thống Vietlott xác nhận hợp lệ trước thời điểm khóa bán vé của kỳ quay số, thường là tối thiểu 15 phút trước khi quay thưởng diễn ra.

- Vé dự thưởng không được thuộc trường hợp đã nhận thưởng hoặc đã được ghi nhận thanh toán trên hệ thống của Vietlott.

- Tờ vé cần được giữ nguyên trạng, thông tin in trên vé phải rõ ràng, đầy đủ, không rách nát, không chắp ghép, không tẩy xóa hay có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Người trúng thưởng phải thực hiện thủ tục nhận giải trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực lĩnh thưởng theo quy định.

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