XSMN 16/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/6/2026

XSMN thứ 3 ngày 16/6. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 16/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 16/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 3 - KQXSMN mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN được tiến hành quay tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN được tiến hành mở thưởng ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN được tiến hành quay tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN được tiến hành mở thưởng ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN được tiến hành quay tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN được tiến hành mở thưởng ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN được tiến hành quay tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Thời hạn trả thưởng XSMN

- Theo quy định hiện hành, công ty xổ số kiến thiết phải thực hiện chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng cho người trúng sau khi hồ sơ và vé số được xác nhận hợp lệ. Thời gian thanh toán tối đa là 05 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc cần thêm thời gian để xác minh thông tin liên quan, việc trả thưởng có thể được tạm hoãn cho đến khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra kết luận chính thức theo quy định pháp luật.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Vé số trúng thưởng chỉ được công nhận khi giao dịch mua vé đã được hệ thống Vietlott ghi nhận thành công trước thời điểm ngừng bán vé của kỳ quay, tối thiểu 15 phút trước giờ quay số mở thưởng.

- Vé tham gia dự thưởng phải chưa từng được sử dụng để nhận giải và không có dữ liệu thanh toán thưởng trước đó trên hệ thống quản lý của Vietlott.

- Người chơi cần bảo quản vé cẩn thận, đảm bảo vé còn nguyên vẹn, đầy đủ thông tin, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hoặc có dấu hiệu sửa đổi nội dung.

- Thời hạn nhận thưởng áp dụng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Quá thời gian quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh giải.

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