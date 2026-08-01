(VTC News) -

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 1/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 1/8/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 1/8 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 1/8/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 1/8/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 1/8/2026.

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- XSDNA 29/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng đã tiến hành quay số mở thưởng kỳ ngày 29/7/2026 với kết quả như sau:

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 29 tháng 7 năm 2026.

- XSDNA 25/7/2026

Tại kỳ quay số ngày 25/7/2026, giải đặc biệt của xổ số Đà Nẵng là 812405. Chi tiết các hạng giải còn lại như sau:

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 25/7/2026.

- XSDNA 22/7/2026

Kỳ quay số mở thưởng ngày 22/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng tổ chức công bố giải đặc biệt 441239 cùng các hạng giải khác sau:

XSDNA 22/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 22/7/2026.

- XSDNA 18/7/2026

Ở kỳ mở thưởng ngày 18/7/2026, giải đặc biệt của xổ số Đà Nẵng là 874942. Các hạng giải còn lại như sau:

XSDNA 18/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 18/7/2026.

- XSDNA 15/7/2026

Kết quả kỳ quay số ngày 15/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công bố như sau:

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 15/7/2026.

- XSDNA 11/7/2026

Trong kỳ quay số mở thưởng ngày 11/7/2026, giải đặc biệt của xổ số Đà Nẵng là 458364. Chi tiết các hạng giải khác như sau:

XSDNA 11/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 11 tháng 7 năm 2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Thời hạn đổi thưởng của vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn theo quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng sẽ lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Người trúng số do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm Công ty XSKT Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm Công ty XSKT Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Huế, Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 1/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.