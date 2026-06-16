Nghệ nhân xứ Huế khéo léo xử lý lá bàng rừng để đan nón kiếm bạc triệu
Xem nghệ nhân xứ Huế biến lá bàng rừng thành tác phẩm nghệ thuật, thu tiền triệu
Người nghệ nhân xứ Huế biến những lá bàng tưởng chừng vô dụng thành các tác phẩm nghệ thuật được người tiêu dùng đón nhận, mua với giá cao.
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