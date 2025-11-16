Độc đáo nghề dệt thổ cẩm của người K'ho dưới chân núi LangBiang

Người buôn K’ho Cil ưa chuộng màu nền tối, đặc biệt là hai màu xanh và xanh đen. Trên một khổ vải, phụ nữ Cil thường tạo hai dải hoa văn ở hai bên mép. Muốn dệt được tấm thổ cẩm có họa tiết bắt mắt, họ phải học hỏi rất nhiều từ những người đi trước về bố cục, cách sắp xếp sợi ngang sợi dọc, phải trải bao nhiêu sợi màu này, màu kia mới tạo ra hoa văn vừa ý.