Xem nghệ nhân đi từng đường chỉ làm nón lá đẹp nổi tiếng xứ Huế

Theo những người thợ làm nón lá ở Đốc Sơ, giá bán trên là khá thấp so với những công đoạn, thời gian để làm ra một chiếc nón. Do đó, hiện nay chỉ còn số ít người còn bám trụ với nghề, nhiều người chuyển sang làm nghề khác để có thu nhập cao hơn.