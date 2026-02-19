Xem nghệ nhân đi từng đường chỉ làm nón lá đẹp nổi tiếng xứ Huế

Xem những người thợ làm nón lá đẹp nổi tiếng xứ Huế
Nghề làm nón lá xuất hiện ở Huế hàng trăm năm với nhiều làng nghề như Dạ Lê, Phú Cam, Triều Tây, Kim Long, Sịa… Trong đó làng Đốc Sơ (phường Hương An, TP Huế) là nơi được nhiều người biết tới.
Chị Nguyễn Thị Hường (46 tuổi, trú làng Đốc Sơ) cho biết, có thâm niên gần 30 năm trong nghề nón lá truyền thống. Để làm chủ được kỹ thuật và tự tay hoàn thiện một chiếc nón đạt chuẩn, chị từng trải qua giai đoạn do đích thân mẹ truyền dạy.
Theo chị Hường, người làm nón phải thực hiện khoảng 15 công đoạn nón từ lên rừng hái lá, sấy lá, mở, ủi, chọn lá, chọn khung, uốn vành, lợp lá, chằm, cắt lá, nức vành, cắt chỉ… bước cuối cùng là đánh bóng, bảo quản.
Nguyên liệu chính để làm nón lá Huế là lá cây Bồ Qui Diệp, trước đây phải lên rừng để hái. Ngày nay, cuộc sống phát triển hơn nên chỉ cần đặt người quen thì có thể giao đến tận nhà, qua đó tiết kiệm được công sức và đảm bảo nguồn cung ổn định.
"Lúc mới vào nghề tay thường xuyên bị kim chích, chảy máu liên tục. Làm nghề này đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ và cần mẫn mới theo nghề được...", chị Nguyễn Thị Hường chia sẻ.
Những người thợ làm nón ở Đốc Sơ đa phần là phụ nữ và theo nghề được hàng chục năm. Nhờ tích lũy nhiều kinh nghiệm nên những đường kim mũi chỉ được thực hiện thoăn thoắt, chính xác tuyệt đối, khoảng cách đều như máy khâu.
Chiếc nón sau khi hoàn thiện được phủ dầu nhiều lần rồi mang ra phơi nắng để đảm bảo độ bóng, bền và đẹp.
Một chiếc nón thành phẩm thường được bán với giá chỉ từ 50.000 - 80.000 đồng.
Theo những người thợ làm nón lá ở Đốc Sơ, giá bán trên là khá thấp so với những công đoạn, thời gian để làm ra một chiếc nón. Do đó, hiện nay chỉ còn số ít người còn bám trụ với nghề, nhiều người chuyển sang làm nghề khác để có thu nhập cao hơn.
Bình luận