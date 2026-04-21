Xe Geely tại Việt Nam: Lựa chọn đáng để sở hữu tại thời điểm hiện tại

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến cuộc đổ bộ của các thương hiệu xe từ quen thuộc đến mới lạ. Trong đó Geely là cái tên được đông đảo khách hàng quan tâm.

Geely: Đa dạng các dòng xe để khách hàng lựa chọn

Geely là hãng ô tô đang cung cấp một "hệ sinh thái di chuyển" toàn diện tại Việt Nam. Dù bạn là người yêu thích sức mạnh của động cơ xăng truyền thống hay muốn trải nghiệm công nghệ tương lai, Geely đều có câu trả lời:

Dòng xe xăng (ICE) – Geely Coolray: Đây là mẫu SUV đô thị đang "làm mưa làm gió" ở phân khúc B. Coolray sở hữu động cơ tăng áp mạnh mẽ phát triển dựa trên nền tảng công nghệ của Volvo, mang lại cảm giác lái phấn khích mà hiếm mẫu xe nào cùng tầm giá có được.

Dòng xe Hybrid & PHEV – Geely Monjaro & EX5 EM-i: Đây là lựa chọn "vàng" cho giai đoạn quá độ. Monjaro (HEV) mang lại sự sang trọng, tĩnh lặng và tiết kiệm xăng tối ưu, trong khi EX5 EM-i (PHEV) cho phép bạn đi làm hoàn toàn bằng điện trong phố và đi đường trường xuyên Việt mà không cần lo lắng về trạm sạc.

Dòng xe thuần điện (BEV) – Geely EX2: Mẫu xe điện đô thị với thiết kế trẻ trung, chi phí vận hành tiết kiệm, phù hợp cho những ai muốn bắt nhịp xu hướng sống xanh.

Một trong những lý do lớn để "xuống tiền" mua xe Geely lúc này chính là nền tảng công nghệ. Các dòng xe Geely hiện nay đều sử dụng nền tảng (như BMA hay GEA) chung với các dòng xe châu Âu. Điều này có nghĩa là khi mua một chiếc Geely, người tiêu dùng Việt đang được tận hưởng độ cứng vững của khung gầm, hệ thống treo ổn định và các tính năng an toàn thông minh (ADAS) vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các dòng xe hạng sang đắt tiền.

Bài toán chi phí: Giá trị vượt xa giá bán

Nếu so sánh trong cùng một phân khúc, xe Geely thường có mức giá dễ tiếp cận hơn từ 10-20% so với các đối thủ lâu đời, nhưng trang bị lại vượt trội. Vào thời điểm này, Geely Việt Nam cùng đối tác Tasco Auto đang triển khai những chính sách kích cầu cực kỳ hấp dẫn:

Bảo hành dài hạn: Chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km (tùy dòng xe) là lời cam kết mạnh mẽ nhất về chất lượng và độ bền của sản phẩm.

Hệ sinh thái dịch vụ rộng khắp: Với hơn 70 xưởng dịch vụ và showroom trên toàn quốc, việc bảo dưỡng hay thay thế linh kiện không còn là trở ngại.

Năm 2026: Thời điểm hợp lý để mua xe Geely

Có nên mua xe Geely ở thời điểm này? Câu trả lời là có, nếu bạn là một khách hàng muốn đề cao trải nghiệm công nghệ và mong muốn một chiếc xe có độ an toàn chuẩn quốc tế với mức giá hợp lý. Hơn nữa, trong giai đoạn đầu năm 2026, khách hàng mua xe đang được hưởng những ưu đãi hấp dẫn.

Mua xe Geely lúc này, bạn không chỉ mua một phương tiện, mà là mua sự tiên phong. Geely mang đến một luồng gió mới, đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn nhu cầu thể hiện cá tính và đẳng cấp công nghệ của chủ nhân.

Ngoài ra, Geely sở hữu hệ thống 55 đại lý trên khắp cả nước, sự phủ sóng rộng khắp này không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, lái thử các dòng xe mới mà còn đảm bảo chất lượng dịch vụ hậu mãi, bảo dưỡng và sửa chữa theo tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống xưởng dịch vụ tại các đại lý đều được đầu tư trang thiết bị hiện đại với đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài và bền vững của Geely tại thị trường Việt Nam.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe hiện đại, tiết kiệm chi phí vận hành và ngập tràn công nghệ an toàn thì hãy tham khảo ngay các mẫu xe của Geely. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ hạ tầng trạm sạc do Tasco Auto hợp tác phát triển cùng ESKY, dự kiến hoàn thành 55 trạm trong quý 2 năm 2026

Nếu bạn là người yêu thích sự hiện đại, đề cao các tính năng an toàn thông minh và muốn tìm kiếm một luồng gió mới khác biệt so với các dòng xe truyền thống, thì đây chính là thời điểm vàng để trải nghiệm và sở hữu Geely. Hãy đến trực tiếp showroom gần nhất để cầm lái và tự mình cảm nhận, bởi tiếng máy và cảm giác vô lăng mới là câu trả lời chính xác nhất cho nhu cầu của riêng bạn.

