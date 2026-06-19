Xác định đội đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup 2026

(VTC News) -

Ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026, đội tuyển Mexico giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc. Kết quả này giúp đội đồng chủ nhà chính thức đi tiếp vào vòng 1/16, trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng bảng của giải đấu theo thể thức mới.

Mexico giành vé vào vòng trong sau khi đánh bại Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Sau 2 trận thắng, Mexico đứng đầu bảng A World Cup 2026 với 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng - bàn thua là +3. Trước đó, trong trận khai mạc giải đấu, đội tuyển này vượt qua Nam Phi với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Julian Quinones ở hiệp một và Raul Jimenez ở hiệp hai.

Chiến thắng trước Hàn Quốc cũng giúp Mexico chắc chắn đứng đầu bảng bất kể kết quả lượt trận cuối ra sao. Nam Phi và Cộng hòa Séc chỉ có 1 điểm sau 2 trận. Hàn Quốc (3 điểm) là đội duy nhất trong bảng có thể đuổi kịp Mexico về số điểm. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp Mexico thua Cộng hòa Séc và Hàn Quốc thắng Nam Phi ở lượt đấu tiếp theo, Mexico vẫn không mất vị trí số một.

Theo thể thức phân hạng vòng bảng của World Cup 2026, tiêu chí đầu tiên được tính đến khi so sánh 2 đội bằng điểm là thành tích đối đầu. Mexico vừa thắng Hàn Quốc nên nếu bằng điểm với đối thủ này, đội đồng chủ nhà chắc chắn đứng trên. Đối thủ của Mexico ở vòng trong là đội đứng thứ ba của một trong các bảng C, E, F, H hoặc I.

Tấm vé đi tiếp còn lại của bảng A là cuộc cạnh tranh giữa Hàn Quốc, Cộng hòa Séc và Nam Phi. Trong đó, Hàn Quốc nắm lợi thế lớn nhất với 3 điểm trong tay. Họ chỉ cần hòa Nam Phi - đội yếu nhất bảng - ở lượt trận cuối là chắc suất đi tiếp do đã thắng Cộng hòa Séc ở trận đối đầu trực tiếp.