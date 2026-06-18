Nhận định, dự đoán tỷ số Mexico vs Hàn Quốc: Tranh ngôi đầu bảng

(VTC News) -

Sau khi giành chiến thắng ở lượt trận mở màn trước Nam Phi và Cộng hòa Séc, Mexico đấu với Hàn Quốc trong trận đấu có thể quyết định ngôi đầu bảng A World Cup 2026. Cuộc đối đầu này diễn ra lúc 8h ngày 19/6 trên sân Estadio Akron, Zapopan, Mexico. Theo thuật toán dự đoán của siêu máy tính Opta, Mexico có xác suất thắng là 49,1%. Tỷ lệ của Hàn Quốc là 24,3%.

Nhận định bóng đá Mexico vs Hàn Quốc

Mexico đấu với Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026.

Mexico bước vào lượt trận thứ hai với sự tự tin lớn sau khi giành chiến thắng trước Nam Phi. Dù chưa làm người hâm mộ mãn nhãn, đội chủ nhà cho thấy khả năng kiểm soát tốt và tận dụng cơ hội hiệu quả. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng có khởi đầu đáng khen với thế trận trên chân trước Cộng hòa Séc. Son Heung-min chưa ghi bàn nhưng đại diện châu Á chứng minh rằng họ không phụ thuộc vào ngôi sao số một.

Mexico được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng việc thiếu Cesar Montes vì án treo giò có thể ảnh hưởng đến cấu trúc phòng ngự của đội chủ nhà. Nếu Hàn Quốc khai thác tốt khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ lệch, Son Heung-min hoặc Lee Kang-in có thể khiến đội chủ nhà gặp nhiều rắc rối hơn trận gặp Nam Phi.

Thống kê đáng chú ý Mexico thắng 7 trong 10 trận gần nhất, ghi 18 bàn và thủng lưới 4 lần. Hàn Quốc thắng 6 trong 10 trận gần nhất, có 15 bàn trhawngs và 13 bàn thua. Mexico thắng cả 2 lần gặp Hàn Quốc tại World Cup. Mexico chưa từng thắng 3 trận liên tiếp tại World Cup. Mexico chuyền chính xác 89,8% trước Nam Phi, cao nhất của họ ở một trận World Cup kể từ năm 1966.

Phân tích phong độ Mexico

Mexico thắng 7, hòa 2 và thua 1 trong 10 trận gần nhất. Họ ghi 18 bàn, thủng lưới 4 lần. Đây là phong độ rất tốt, nhất là khi đội bóng này giữ được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Mexico thắng Bolivia, Panama, Iceland, Ghana, Australia và Serbia. Họ cũng hòa Bỉ, Bồ Đào Nha và chỉ thua Paraguay. Đà hưng phấn đó được duy trì bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi ở trận mở màn.

Mexico không phải đội luôn tấn công dồn dập, nhưng họ đang biết cách giải quyết trận đấu bằng những thời điểm quan trọng. Trước Nam Phi, Julian Quinones ghi bàn sớm, còn Raul Jimenez cho thấy kinh nghiệm ở các tình huống trong vòng cấm.

Jimenez tiếp tục là cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công Mexico. Tiền đạo này ghi bàn ở trận ra quân và từng có duyên ghi bàn vào lưới Hàn Quốc. Nếu tiếp tục đá cao nhất, Jimenez sẽ là điểm đến quan trọng trong các pha tạt bóng, bóng hai và tình huống cố định.

Mexico khởi đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi. (Ảnh: Reuters)

Phân tích phong độ Hàn Quốc

Hàn Quốc thắng 6, hòa 1 và thua 3 trong 10 trận gần nhất. Họ ghi 15 bàn nhưng cũng nhận 13 bàn thua. Con số bàn thua tương đối cao cho thấy hàng thủ của đội bóng châu Á vẫn còn nhiều khoảng trống khi gặp các đối thủ mạnh.

Điểm tích cực là Hàn Quốc thắng 3 trận gần nhất. Họ lần lượt vượt qua Trinidad & Tobago, El Salvador và Cộng hòa Séc. Trận thắng Cộng hòa Séc có ý nghĩa quan trọng, bởi Hàn Quốc bị dẫn trước nhưng vẫn đủ bình tĩnh để xoay chuyển cục diện.

Son Heung-min vẫn là niềm hy vọng số một của Hàn Quốc. Anh chưa ghi bàn ở trận ra quân, nhưng kinh nghiệm và khả năng dứt điểm của Son luôn khiến mọi hàng thủ phải dè chừng. Đội trưởng Hàn Quốc cũng từng ghi bàn vào lưới Mexico tại World Cup 2018.

Vấn đề của Hàn Quốc là khả năng duy trì sự chắc chắn trước sức ép liên tục. Họ từng thua Brazil 0-5, Bờ Biển Ngà 0-4 và Áo 0-1 trong giai đoạn chuẩn bị. Nếu để Mexico kiểm soát nhịp độ và đẩy bóng thường xuyên ra biên, Hàn Quốc sẽ phải phòng ngự với cường độ rất cao.

Hàn Quốc chơi rất hay trước Cộng hòa Séc. (Ảnh: Reuters)

Thông tin đội hình Mexico và Hàn Quốc

Mexico chắc chắn mất Cesar Montes vì án treo giò. Huấn luyện viên Javier Aguirre có thể kéo Edson Alvarez xuống đá trung vệ cùng Johan Vasquez. Khi đó, Erik Lira nhiều khả năng giữ vai trò đánh chặn phía trước hàng thủ.

Julian Quinones chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất. Nếu cầu thủ này không đá chính, Alexis Vega hoặc Brian Gutierrez có thể được sử dụng ở hành lang trái. Raul Jimenez nhiều khả năng tiếp tục đá trung phong sau khi ghi bàn ở trận ra quân.

Hàn Quốc lo ngại tình trạng của Bae Jun-ho và Kim Tae-hyeon. Cả hai đã trở lại tập luyện nhưng chưa chắc đủ thể lực để đá chính. Huấn luyện viên Hong Myung-bo nhiều khả năng giữ lại bộ khung từng thắng Cộng hòa Séc.

Đội hình dự kiến Mexico: Rangel; Reyes, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Quinones; Jimenez.

Đội hình dự kiến Hàn Quốc: Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok; Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min.

Dự đoán kết quả: Mexico 2-1 Hàn Quốc.