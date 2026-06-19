Tin thế giới nổi bật trong ngày 19/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 19/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Mỹ và Iran xác nhận dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và thúc đẩy tiến trình hòa bình; gần 50.000 người trở về miền Nam Lebanon sau thỏa thuận chấm dứt xung đột; Mỹ sẵn sàng đàm phán thiết lập căn cứ quân sự thường trực tại Ba Lan; và Iran chuẩn bị mời Liên hợp quốc thanh sát các địa điểm hạt nhân.

Mỹ - Iran xác nhận dỡ phong tỏa

Lực lượng Mỹ tại khu vực xác nhận dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phong tỏa đối với các cảng và vùng biển của Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.

Ngay sau thông báo của phía Mỹ, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết cơ quan quản lý mới sẽ triển khai các biện pháp nhằm cấp phép cho tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz theo đúng tinh thần thỏa thuận giữa hai bên.

Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Iran cũng thông báo sẽ tiến hành rà phá thủy lôi và khuyến nghị các tàu tuân thủ nghiêm lộ trình được công bố nhằm bảo đảm an toàn hàng hải. Liên quan đến tiến trình đàm phán, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei đã phê chuẩn bản ghi nhớ với Mỹ nhưng nhấn mạnh việc đối thoại trực tiếp không đồng nghĩa với thay đổi lập trường của Tehran.

Theo kế hoạch, đại diện hai nước sẽ bước vào vòng đàm phán tiếp theo nhằm tìm kiếm giải pháp cho chương trình hạt nhân của Iran.

Gần 50.000 người trở về miền Nam Lebanon

Liên hợp quốc cho biết gần 50.000 người đã trở về nhà tại miền Nam Lebanon sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Dù vậy, hơn 106.000 người vẫn đang sinh sống tại các khu tập trung trên cả nước do tác động kéo dài của chiến sự. Liên hợp quốc đồng thời công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 12 triệu USD nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế, hỗ trợ bảo vệ cộng đồng và giải quyết các nhu cầu thiết yếu.

Các cơ quan nhân đạo cảnh báo tình trạng bất ổn, thiệt hại hạ tầng và hạn chế tiếp cận dịch vụ cơ bản vẫn là những rào cản lớn đối với quá trình tái thiết và hồi hương.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích tại Lebanon. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ sẵn sàng thiết lập căn cứ quân sự thường trực tại Ba Lan

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết Mỹ đã phản hồi tích cực trước đề xuất thiết lập căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước này. Theo phía Ba Lan, các cuộc thảo luận hiện mới ở giai đoạn đầu và các chuyên gia quân sự Mỹ sẽ tiến hành đánh giá các địa điểm tiềm năng trước khi bước vào đàm phán chính thức.

Warsaw khẳng định sẵn sàng đầu tư dài hạn cho dự án và coi sự hiện diện quân sự thường trực của Mỹ là công cụ răn đe chiến lược nhằm củng cố an ninh ở sườn phía Đông NATO.

Hiện khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang hiện diện tại Ba Lan, phần lớn theo hình thức luân phiên.

Iran chuẩn bị mời LHQ thanh sát hạt nhân

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cho biết Iran sẽ mời Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tới thanh sát các địa điểm hạt nhân. Theo thông tin được tiết lộ trong cuộc họp kín với các nghị sĩ Mỹ, các thanh tra sẽ tiến hành xác minh và xác định vị trí của lượng uranium đã được làm giàu.

Ông Witkoff cho biết bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran không bao gồm thỏa thuận phụ, tuy nhiên Tehran và IAEA đã chuẩn bị một văn bản riêng liên quan tới hoạt động thanh sát.

Động thái này được xem là bước đi mới trong nỗ lực xây dựng lòng tin giữa các bên trước khi bước vào giai đoạn đàm phán chính thức về chương trình hạt nhân của Iran.