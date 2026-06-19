Nhận định, dự đoán kết quả Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay: Không còn đường lùi

(VTC News) -

Sau những thất bại ở lượt mở màn, Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay bước vào trận đấu tại sân Levi's, Santa Clara với áp lực phải giành điểm. Trận đấu thuộc bảng D World Cup 2026, diễn ra lúc 10h ngày 20/6. Theo Opta, Thổ Nhĩ Kỳ nhỉnh hơn với 49,4% cơ hội thắng, trong khi khả năng thắng của Paraguay là 23,7%.

Thông tin nhanh trận Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay Thời gian: 10h ngày 20/6. Sân: Levi's, Santa Clara, Mỹ. Giải đấu: Bảng D World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay

Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay cùng bước vào trận đấu này trong thế không được phép thua. Thổ Nhĩ Kỳ thất bại 0-2 trước Australia ở lượt đầu, còn Paraguay thua Mỹ 1-4. Trong bảng đấu có chủ nhà Mỹ và Australia cùng đã có 3 điểm, thất bại thứ hai có thể khiến cơ hội đi tiếp của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Paraguay hẹp đi rất nhiều.

Điểm đáng nói là cả 2 đội đều không quá lép vế về chất liệu chuyên môn. Thổ Nhĩ Kỳ dứt điểm tới 30 lần trước Australia nhưng không ghi bàn. Paraguay cũng từng tạo ấn tượng mạnh ở vòng loại Nam Mỹ, nơi họ đánh bại cả Brazil lẫn Argentina. Vấn đề của hai đội ở lượt ra quân nằm ở hiệu quả, sự tỉnh táo và khả năng xử lý các thời điểm then chốt.

Thổ Nhĩ Kỳ đấu với Paraguay ở lượt trận thứ 2 bảng D World Cup 2026.

Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ khả năng kiểm soát bóng và số lượng cầu thủ sáng tạo. Hakan Calhanoglu, Arda Guler, Orkun Kokcu và Ferdi Kadioglu giúp đội bóng của huấn luyện viên Vincenzo Montella có nhiều phương án triển khai.

Paraguay lại nguy hiểm ở các pha chuyển trạng thái. Julio Enciso, Miguel Almiron, Diego Gomez và Antonio Sanabria đủ tốc độ để trừng phạt khoảng trống phía sau hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây có thể là trận đấu cởi mở hơn so với vị thế của 2 đội sau lượt đầu.

Phong độ Thổ Nhĩ Kỳ

Thất bại trước Australia chấm dứt chuỗi 8 trận bất bại của Thổ Nhĩ Kỳ trên mọi đấu trường. Trước trận ra quân World Cup 2026, đội bóng này từng thắng 7 và hòa 1 kể từ sau trận thua đậm Tây Ban Nha ở vòng loại châu Âu.

Điều khiến Thổ Nhĩ Kỳ tiếc nuối là họ tạo ra đủ cơ hội để có bàn thắng. 30 cú sút trước Australia là thống kê rất cao, nhưng sự vội vàng trong dứt điểm khiến đội bóng của Montella trả giá. Arda Guler tung 8 cú sút, Kenan Yildiz có 6 cú sút sau khi vào sân, còn Hakan Calhanoglu cũng thường xuyên tham gia vào các pha kết thúc.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có cơ sở để phản ứng tích cực. Họ không thua 2 trận liên tiếp kể từ tháng 3/2024. Nếu kiểm soát tốt cảm xúc và cải thiện cú chạm cuối cùng, đại diện châu Âu đủ khả năng tạo sức ép lớn trước hàng thủ Paraguay.

Thổ Nhĩ Kỳ thua Australia ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Paraguay

Paraguay khởi đầu không tốt khi thua Mỹ 1-4. Họ bị dẫn 0-3 ngay trong hiệp 1 và chỉ chơi sáng hơn sau giờ nghỉ. Bàn thắng của Mauricio từ đường chuyền của Julio Enciso giúp Paraguay tránh một trận thua trắng, nhưng chưa đủ để che đi những vấn đề ở hệ thống phòng ngự.

Trước World Cup, Paraguay được đánh giá cao ở sự chắc chắn. Họ không thủng lưới quá 2 bàn ở bất kỳ trận nào trong 18 trận vòng loại Nam Mỹ. Tuy nhiên, trận gặp Mỹ lại cho thấy đội bóng của huấn luyện viên Gustavo Alfaro dễ bị tổn thương khi đối thủ pressing mạnh và tấn công trực diện.

Paraguay vẫn có những cá nhân đáng chú ý. Enciso là nguồn sáng tạo quan trọng, Almiron có tốc độ ở biên, còn Sanabria từng là chân sút tốt nhất của đội tại vòng loại. Nếu muốn có điểm, Paraguay cần chơi chặt chẽ hơn ở 30 phút đầu và hạn chế các pha mất bóng gần vòng cấm.

Paraguay thua đậm Mỹ ở lượt trước. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bỏ ngỏ khả năng sử dụng Kenan Yildiz ngay từ đầu. Cầu thủ này chưa đạt thể trạng tốt nhất do vấn đề ở bắp chân và chỉ vào sân từ ghế dự bị trước Australia. Nếu Montella thận trọng, Yildiz có thể tiếp tục được dùng như phương án tạo đột biến trong hiệp 2.

Arda Guler, Baris Alper Yilmaz và Orkun Kokcu nhiều khả năng đá chính phía sau tiền đạo. Hakan Calhanoglu giữ vai trò điều phối và phụ trách các tình huống cố định, trong khi Ferdi Kadioglu tiếp tục là mũi lên bóng quan trọng ở cánh trái.

Paraguay có 2 trường hợp cần theo dõi là Gustavo Caballero và Ramon Sosa. Caballero vắng mặt ở trận gặp Mỹ vì vấn đề cơ, còn Sosa gặp chấn thương mắt cá. Mauricio hy vọng được đá chính sau khi ghi bàn từ ghế dự bị, nhưng Enciso, Almiron, Diego Gomez và Sanabria vẫn là bộ khung tấn công được ưu tiên.

Đội hình dự kiến Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Yuksek; Guler, Kokcu, Yilmaz; Akturkoglu.

Paraguay: Gill; Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Maidana; Bobadilla, Cubas; Diego Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria.

Dự đoán kết quả Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay

Thổ Nhĩ Kỳ có cơ sở để chơi chủ động hơn. Họ cầm bóng tốt, tạo nhiều đường chuyền xuyên tuyến và có nhiều cầu thủ có thể dứt điểm từ tuyến hai. Nếu những cú sút của Arda Guler, Calhanoglu hoặc Akturkoglu chính xác hơn, đội bóng châu Âu có thể mở tỷ số sớm.

Paraguay nhiều khả năng hạ thấp đội hình, ưu tiên tranh chấp ở trung tuyến và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, áp lực phải có điểm có thể khiến trận đấu xuất hiện nhiều pha phạm lỗi chiến thuật hơn, đặc biệt khi Paraguay phải ngăn các pha phối hợp ở biên trái của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trận đấu có khả năng có từ 2 đến 3 bàn. Thổ Nhĩ Kỳ nhỉnh hơn về số cú sút và thời lượng kiểm soát bóng, trong khi Paraguay có thể tạo nguy hiểm từ các pha phản công của Enciso và Almiron. Khả năng hai đội cùng ghi bàn là tương đối rõ.

Dự đoán kết quả: Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 Paraguay.