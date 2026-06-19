Lật tẩy thủ đoạn 'ốp gỗ nhà dân' rút ruột hơn 8 tỷ tiền đền bù đất ở Lạng Sơn

(VTC News) -

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Khang (sinh năm 1975, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn; chủ hộ kinh doanh Lê Xuân Khang) để điều tra về hành vi trục lợi chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và bảo đảm an ninh trật tự tại các dự án trọng điểm, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh (hạng mục sân vận động trung tâm và nhà thi đấu đa năng tại Khối Khòn Pát, phường Đông Kinh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Khang. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Cụ thể, dù dự án đã có Thông báo thu hồi đất đợt 1 từ ngày 19/5/2025, nhưng ngay sau đó (trong tháng 6/2025), hàng loạt hộ dân nằm trong diện bị ảnh hưởng đồng loạt ký hợp đồng, thỏa thuận với Lê Xuân Khang để thi công ốp gỗ công nghiệp lên tường, trần và sàn nhà.

Theo đó, Khang tự bỏ toàn bộ tiền mua vật liệu và thuê thợ thi công trọn gói cho các hộ dân. Điều đáng nói, người dân không phải trả tiền ngay mà ký giao kèo đợi đến khi nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng từ Nhà nước mới trích tiền trả lại cho Khang.

Lực lượng chức năng đánh giá, đây là hành vi tinh vi nhằm hợp thức hóa, thổi phồng giá trị tài sản trên đất. Nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, ngân sách Nhà nước sẽ phải chi trả bất chính số tiền bồi thường cho phần gỗ ốp công nghiệp phát sinh này lên tới trên 8 tỷ đồng.

Hiện trạng nhà dân ốp gỗ công nghiệp do Lê Xuân Khang thi công. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Cũng theo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, theo quy định tại Khoản 2, Điều 105, Luật Đất đai năm 2024, tất cả các tài sản được tạo lập sau khi đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ không được xem xét bồi thường.

Do đó, việc các hộ dân thi công ốp gỗ tường, trần, sàn nhà sau ngày 19/5/2025 hoàn toàn không hợp pháp và không được chi trả. Mọi hành vi gian dối trong kê khai, thay đổi hiện trạng để trục lợi đều sẽ bị xử lý nghiêm.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.