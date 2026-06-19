Cập nhật tỷ số Mexico vs Hàn Quốc, bảng A World Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

Mexico 1 0 Hàn Quốc Romo 50'

Mexico đấu với Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026 trên sân vận động Akron ở Zapopan, Mexico. Hết hiệp một, 2 đội rời sân với tỷ số 0-0. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Mexico vs Hàn Quốc mới nhất tại đây.

Nửa đầu trận đấu diễn ra với sự thận trọng từ cả hai đội. Mexico và Hàn Quốc đều ưu tiên sự chặt chẽ. Số lượng tình huống tấn công đáng chú ý cũng như cơ hội trong hiệp một không nhiều.

Mexico tấn công biên bằng những quả tạt. Trong khi đó, đội tuyển Hàn Quốc thể hiện ý đồ rõ ràng với những pha bóng dài nhằm đến khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Điểm chung của 2 đội là không hiệu quả.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng cùng ở mức 0,11 phản ánh đúng sự nghèo nàn trong các pha xử lý cuối cùng. Mexico tung ra 3 cú sút, Hàn Quốc có 2 lần dứt điểm, không có cơ hội rõ rệt nào xuất hiện trước giờ nghỉ.

Mexico và Hàn Quốc tạo ra thế trận giằng co, chặt chẽ trong hiệp một. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Mexico và Hàn Quốc

Mexico: Raul Rangel (1), Jorge Sanchez (2), Edson Alvarez (4), Johan Vasquez (5), Erik Lira (6), Luis Romo (7), Raul Jimenez (9), Julian Quinones (16), Jesus Gallardo (23), Roberto Alvarado (25), Brian Gutierrez (26).

Hàn Quốc: Kim Seunggyu (1), Lee Hanbeom (2), Lee Gihyuk (3), Kim Minjae (4), Hwang Inbeom (6), Son Heungmin (7), Paik Seungho (8), Lee Jaesung (10), Kim Moonhwan (15), Lee Kangin (19), Seol Youngwoo (22).