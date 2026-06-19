Hoãn đàm phán Mỹ – Iran tại Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Vance vẫn làm việc đặc biệt

(VTC News) -

Trong tuyên bố chính thức, Nhà Trắng cho biết các kế hoạch cho vòng đàm phán kỹ thuật hiện vẫn chưa được hoàn tất, nhưng phái đoàn Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng khởi hành ngay khi có thể. “Tổ chức hậu cần cho các cuộc đàm phán này chưa bao giờ đơn giản hay có thể dự đoán trước", tuyên bố nêu rõ.

Thông báo được đưa ra sau khi kênh Al Mayadeen – cơ quan truyền thông có liên hệ với Hezbollah – đưa tin rằng Tehran tạm dừng việc cử phái đoàn tới Thụy Sĩ do các cuộc tấn công của Israel vào miền nam Lebanon vẫn tiếp diễn.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Reuters)

Trước đó trong một cuộc họp báo, ông Vance nói các cuộc đàm phán trực tiếp trong tương lai là điều “hiển nhiên”, nhưng nhấn mạnh điều đó không đồng nghĩa với việc “chấp nhận quan điểm của đối phương”. Ông cũng nói với báo giới rằng hiện chưa biết chính xác thời điểm ông sẽ lên đường cho các cuộc đàm phán.

Hôm 18/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bản cứng của khuôn khổ thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran trên “mọi mặt trận”, đồng thời hướng tới việc mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày. Bản ghi nhớ, phía Iran do Tổng thống Masoud Pezeshkian ký, mở ra giai đoạn 60 ngày đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân Iran, tên lửa đạn đạo, các lực lượng đồng minh trong khu vực cũng như lộ trình nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ được kỳ vọng sẽ chính thức khởi động tiến trình kéo dài 60 ngày này, với sự tham gia trung gian của Pakistan và Qatar, nhằm làm rõ các chi tiết kỹ thuật và chuyển khuôn khổ thỏa thuận thành các bước thực thi cụ thể. Một trong những mục tiêu trọng tâm là khôi phục hoàn toàn hoạt động tại Eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược mà việc phong tỏa thời gian qua đã gây biến động mạnh cho thị trường năng lượng toàn cầu.

Đầu tuần này, ông Trump cho biết văn bản hiện tại vẫn chưa phải phiên bản cuối cùng và cảnh báo Mỹ có thể nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran nếu không hài lòng với kết quả đàm phán cuối cùng.

Khuôn khổ thỏa thuận cũng mở đường cho việc thành lập quỹ tái thiết Iran trị giá 300 tỷ USD, được tài trợ bởi các đối tác trong khu vực thay vì Mỹ. Ông Trump tuyên bố Washington sẽ không đóng góp “dù chỉ 10 xu”. Tuy nhiên, thỏa thuận đã vấp phải chỉ trích ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa chứ không chỉ từ phe Dân chủ.

Thượng nghị sĩ Bill Cassidy của bang Louisiana gọi khuôn khổ này là một “sai lầm đối ngoại”. “Những chi tiết tôi thấy cho tới lúc này… trông rất tệ. Đây sẽ được ghi nhận như một sai lầm lớn trong chính sách đối ngoại", ông Cassidy phát biểu với một cơ quan truyền thông địa phương.

Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ Gregory Meeks, Jim Himes và Adam Smith yêu cầu chính quyền cung cấp báo cáo đầy đủ về nội dung bản ghi nhớ.