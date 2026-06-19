Giám đốc 26 tuổi có trình độ cao tham gia lừa đảo bán hợp đồng kỳ nghỉ

(VTC News) -

Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Tại hội nghị, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, đến nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân, trong đó, có 34 bị can là các chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc các công ty.

“Trong nhóm đối tượng lừa đảo có độ tuổi từ 20-40, nhiều giám đốc, CEO có trình độ cao. Có giám đốc còn rất trẻ sinh năm 2000. Quá trình điều tra xác định, trong số 27 công ty liên quan, có những đối tượng đang làm việc từ công ty này, xin nghỉ chuyển sang công ty khác tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, hoặc một số đối tượng đóng cửa công ty này nhưng tiếp tục mở công ty khác và dùng thủ đoạn tương tự để thực hiện”, Thượng tá Đỗ Thế Thắng thông tin.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội từ 2023 - 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Trong đó, những kẻ cầm đầu phân công vai trò của từng bộ phận cụ thể như người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách, người trực tiếp tiếp xúc khách hàng.

Tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng; tạm giữ 11 xe ô tô, các con dấu công ty, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng trong vụ án; tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án...

Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỷ đồng.

Từ 12/6 đến 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra các quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.