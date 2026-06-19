(VTC News) -

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cơm rượu (hay còn gọi là rượu cái) là món ăn truyền thống thường xuất hiện trong dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch).

Món ăn này được chế biến từ gạo nếp nấu chín, để nguội rồi trộn với men rượu và ủ trong khoảng 3-4 ngày. Sau quá trình lên men, cơm rượu có vị ngọt xen lẫn cay nồng, mùi thơm đặc trưng và tiết ra lượng nước nhất định.

Nhiều người cho rằng cơm rượu chỉ là thực phẩm nên không ảnh hưởng đến việc điều khiển phương tiện giao thông. Tuy nhiên, bác sĩ Hưng cho biết quá trình lên men tạo ra một lượng cồn nhất định. Vì vậy, dù ăn nhiều hay ít, người sử dụng vẫn có nguy cơ xuất hiện nồng độ cồn trong hơi thở.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt ngưỡng 0 đều bị xử lý. Do đó, người dân cần thận trọng nếu có kế hoạch lái xe sau khi ăn cơm rượu hoặc các thực phẩm lên men tương tự.

Cơm rượu là món ăn quen thuộc dịp Tết Đoan Ngọ. (Ảnh: Như Loan)

Bác sĩ Hưng cho biết hiện chưa có mốc thời gian cố định áp dụng cho tất cả mọi người để xác định sau bao lâu ăn cơm rượu hoặc uống đồ uống có cồn mới có thể lái xe an toàn. Tốc độ đào thải cồn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chức năng gan, thể trạng và khả năng chuyển hóa của từng người.

Với lượng nhỏ, khoảng một thìa cơm rượu, người dân nên nghỉ ngơi từ 1-2 giờ trước khi tham gia giao thông để giảm nguy cơ còn tồn dư cồn trong cơ thể.

Bên cạnh những lưu ý về nồng độ cồn, cơm rượu vẫn là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng nếu được sử dụng hợp lý. Quá trình lên men tạo ra các axit hữu cơ và bổ sung chất xơ, góp phần hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy thực phẩm lên men có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, cơm rượu chứa vitamin nhóm B cùng nhiều dưỡng chất có lợi cho làn da, giúp chống oxy hóa và duy trì độ ẩm tự nhiên.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với món ăn này. Trẻ em, người mắc bệnh dạ dày, người có cơ địa dị ứng, bệnh chàm hoặc tình trạng mụn viêm kéo dài nên hạn chế sử dụng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.