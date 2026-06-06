World Cup 2026 hôm nay 6/6: Đức gạch tên ngôi sao Bayern Munich vì chấn thương

(VTC News) -

Trong bản tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 6/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc tuyển Iran được cấp thị thực nhập cảnh Mỹ, quy định mới của FIFA, tiền vệ Đức dính chấn thương và việc FIFA thu hồi vé miễn phí từ người hâm mộ.

Đội tuyển Iran được cấp thị thực nhập cảnh Mỹ

Hãng thông tấn AP dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết các thành viên tuyển Iran tham dự World Cup 2026 đã được cấp thị thực vào nước này. Quyết định cho phép đội tuyển di chuyển từ đại bản doanh ở thành phố Tijuana (Mexico) sang Mỹ để thi đấu hai trận đầu tiên diễn ra trong tháng này.

Hành trình tham dự World Cup 2026 của Iran từng đối mặt nhiều trở ngại do xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. Trước đó, những vướng mắc trong quá trình cấp visa đã buộc đội tuyển phải chuyển địa điểm tập huấn từ Tucson (bang Arizona, Mỹ) sang Tijuana, thành phố nằm sát biên giới giữa Mexico và bang California của Mỹ.

Đội tuyển Iran được cấp thị thực đến Mỹ thi đấu. (Ảnh: AP)

Một quan chức Mỹ cho biết toàn bộ cầu thủ trong danh sách đội tuyển Iran đã được đồng ý cấp visa và hiện đang hoàn tất các thủ tục nhận thị thực. Một quan chức khác nói rằng visa không chỉ được cấp cho các cầu thủ mà còn bao gồm ban huấn luyện, các chuyên gia và một số nhân viên hậu cần đi cùng đội.

Quan chức thứ hai cho biết chưa thể xác nhận có trường hợp nào bị từ chối cấp visa hay không. Hiện cũng chưa rõ khi nào hộ chiếu của các thành viên đội tuyển sẽ được cấp để họ có thể lên đường sang Mỹ, nhưng việc này có thể hoàn tất sớm nhất vào ngày 5 hoặc 6/6.

FIFA thay đổi quyết định về việc mang chai nước vào sân

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã cho phép khán giả mang nước đóng chai dùng một lần khi vào sân theo dõi các trận đấu World Cup 2026.

Ban đầu, FIFA cho phép người hâm mộ mang theo "chai nhựa trong suốt, có thể tái sử dụng, dung tích tối đa một lít" vào sân vận động. Tuy nhiên, cơ quan này lại thay đổi chính sách vào phút chót, không cho phép người hâm mộ mang nước từ bên ngoài.

Quyết định này vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội, buộc FIFA phải điều chỉnh quy định một lần nữa.

Cổ động viên được phép mang chai nước nhựa mềm, dung tích tối đa 590ml vào sân xem thi đấu. (Ảnh: AP)

FIFA cho biết khán giả được phép mang theo một chai nước bằng nhựa mềm, dung tích tối đa 590 ml (20 ounce) và phải còn nguyên niêm phong từ nhà sản xuất. Các loại bình nước tái sử dụng có vỏ cứng vẫn bị cấm mang vào sân vì lý do an ninh.

Trước khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới thay đổi quyết định, giới chức Toronto đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người hâm mộ trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

"Tôi đã trao đổi với FIFA và chúng tôi đã có những cuộc thảo luận về vấn đề này. Hiện chúng tôi đang chờ quyết định cuối cùng từ họ", bà Sharon Bollenbach, Giám đốc điều hành Ban Thư ký World Cup 2026 tại Toronto, nói trong cuộc họp báo sáng 5/6.

Tiền vệ Bayern Munich lỡ hẹn World Cup

Theo ESPN, tiền vệ trẻ Lennart Karl của đội tuyển Đức sẽ không thể tham dự World Cup 2026 sau khi dính chấn thương trong buổi tập hôm 5/6. Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) xác nhận cầu thủ 18 tuổi bị rách cơ và buộc phải rút khỏi danh sách tham dự giải đấu. Người được triệu tập thay thế là tiền vệ Assan Ouedraogo, 20 tuổi, đang khoác áo RB Leipzig.

Chấn thương của Karl xảy ra trong buổi tập cuối cùng của tuyển Đức trước trận giao hữu với Mỹ tại Chicago, trận đấu là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi bước vào giải đấu.

Lennart Karl (trái) lỡ hẹn với World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Trước đó vài giờ, HLV Julian Nagelsmann đã bày tỏ lo ngại về tình trạng của học trò. “Đáng tiếc là Lenni đã gặp chấn thương trong buổi tập hôm nay. Chúng tôi cần chờ kết quả kiểm tra để xác định chính xác mức độ nghiêm trọng, nhưng thành thật mà nói, tình hình không mấy khả quan”, ông nói trong cuộc họp báo.

Karl được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ triển vọng nhất tại World Cup năm nay sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Bayern Munich. Anh là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử câu lạc bộ tại Champions League (Cúp C1 châu Âu).

FIFA hủy vé miễn phí của khoảng 60 cổ động viên

Theo AP, FIFA đã thu hồi vé World Cup của khoảng 60 người hâm mộ sau khi hệ thống bán vé gặp lỗi. Trong thông báo ngày 5/6, FIFA cho biết sự cố xảy ra do lỗi trong quá trình thanh toán trên trang web bán vé chính thức, khiến một số vé được bán ra với giá 0 USD.

“FIFA lấy làm tiếc về sai sót này cũng như những bất tiện đã gây ra. Vé đã đặt vẫn được giữ lại cho khách hàng, và những người bị ảnh hưởng đã được mời hoàn tất thanh toán theo mức giá đúng quy định", cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho biết.

Sự cố này là diễn biến mới nhất liên quan đến chương trình bán vé World Cup vốn gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Hiện các tổng chưởng lý bang New York và New Jersey đang tiến hành điều tra liệu hoạt động bán vé của FIFA có vi phạm các quy định bảo vệ người tiêu dùng hay không.