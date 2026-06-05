Messi đá tập trở lại, sắp bình phục hoàn toàn trước World Cup 2026

(VTC News) -

"Một trong những tin rất tích cực hôm thứ Năm là Leo Messi đã tham gia trận đấu trên sân nhỏ cùng các đồng đội", tờ Ole (Argentina) đưa tin sáng nay 5/6. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đội tuyển Argentina tập trung, siêu sao 38 tuổi góp mặt trong bài tập với bóng cùng toàn đội.

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) cho biết huấn luyện viên Lionel Scaloni triển khai 3 bài tập bóng, tập trung vào việc giành lại quyền kiểm soát sau khi mất bóng, luân chuyển bóng liên tục, pressing và kết thúc đợt tấn công. "Chính trong một trong những bài tập với bóng này, số 10 đã tham gia để tạo ra dấu ấn của mình", tờ Ole tường thuật.

Trong những ngày tập luyện đầu tiên của đội tuyển Argentina, Messi và một số cầu thủ khác phải tập riêng. Dù vậy, những hình ảnh từ buổi tập cho thấy tín hiệu tích cực là siêu sao của Inter Miami không phải quấn hay dán băng cơ ở cả 2 chân.

Messi đá tập trở lại sau khi phải tập riêng 2 ngày. (Ảnh: Reuters)

Quá trình phục hồi thể lực của Lionel Messi vẫn diễn ra đúng kế hoạch và không vội vàng. Huấn luyện viên Lionel Scaloni và đội ngũ y tế muốn Messi hoàn toàn bình phục, không còn ảnh hưởng của chứng viêm gân kheo chân trái. Đây là chấn thương anh gặp phải hôm 24/5 trong trận đấu của Inter Miami tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Đội tuyển Argentina có 10 cầu thủ gặp vấn đề về thể lực hoặc chấn thương khi đặt chân đến trung tâm huấn luyện tại Kansas City (Mỹ). Cầu thủ có nguy cơ bỏ lỡ World Cup 2026 cao nhất trong đội hình Argentina là Nico Paz. Tiền vệ của câu lạc bộ Como lên tập trung đội tuyển quốc gia khi chưa bình phục chấn thương đầu gối. Anh vẫn được đội ngũ y tế của đội tuyển Argentina theo dõi kỹ.

Ban huấn luyện đội tuyển Argnentina chọn Emi Buendia làm phương án dự phòng trong trường hợp Nico Paz không kịp bình phục. HLV Scaloni gọi điện cho cầu thủ của Aston Villa đề nghị anh duy trì tập luyện trong thời gian này.

Theo điều lệ của World Cup 2026, các đội bóng được phép thay thế cầu thủ chấn thương sau khi đăng ký danh sách 26 cầu thủ dự giải. Việc thay thế được thực hiện muộn nhất là 24 giờ trước trận đấu đầu tiên của đội.

Tại World Cup 2026, Argentina nằm ở bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan. Đội bóng có biệt danh Albiceleste từng đăng quang 3 lần tại giải đấu vào các năm 1978, 1986 và 2022, hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, đội tuyển Argentina có 2 trận giao hữu gặp Honduras và Iceland.