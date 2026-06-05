Argentina đòi lại ngôi số 1 thế giới ngay trước World Cup 2026

(VTC News) -

Bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tháng 6 bắt đầu được cập nhật hôm nay (5/6). Dù chưa thi đấu trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026, đội tuyển Argentina từ vị trí thứ ba vẫn vươn lên giành lại ngôi đầu. Nguyên nhân là đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha cùng bị trừ điểm sau loạt trận giao hữu mới nhất.

Đội tuyển Pháp mất 7,89 điểm khi thua ngược Bờ Biển Ngà 1-2 ngay trên sân nhà ở Nantes. Rayan Cherki ghi bàn mở tỷ số cho đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps. Tuy nhiên, lần lượt Guela Doue, Amad Diallo lập công giúp Bờ Biển Ngà giành chiến thắng. Đội tuyển Pháp tụt 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Argentina trở lại vị trí số 1 thế giới trước World Cup 2026.

Tây Ban Nha không thua nhưng việc bị đối thủ kém tới 55 bậc là Iraq cầm hòa cũng khiến nhà vô địch châu Âu mất 3,38 điểm, tụt xuống dưới Argentina. Trong trận đấu tại La Coruna sáng nay, Ferran Torres ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Đội chủ nhà áp đảo nhưng lại để Iraq gỡ hòa.

Bảng xếp hạng FIFA sẽ tiếp tục xáo trộn trước khi World Cup 2026 khai mạc. Các đội tuyển dự World Cup tranh thủ loạt trận quốc tế tháng 6 để thi đấu giao hữu khởi động cho giải đấu (tối đa 2 trận mỗi đội). Nhiều đội khác không dự World Cup cũng tận dụng giai đoạn này để thi đấu tập huấn, tích lũy điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ 99 thé giới, hạng 17 châu Á. Xếp sau lần lượt là Mozambique, El Salvador, Trinidad & Tobago. Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đứng đầu (hạng 93 thế giới) và hơn đội tuyển Việt Nam tới 26,46 điểm.

Trong tháng 6/2026, đội tuyển Việt Nam không thi đấu giao hữu. Thay vào đó, ngay khi V.League kết thúc, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ sang Hàn Quốc tập huấn để chuẩn bị cho AFF Cup 2026 diễn ra vào tháng 7.