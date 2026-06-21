World Cup 2026 hôm nay 21/6: Trụ cột tuyển Đức nguy cơ nghỉ hết giải

(VTC News) -

Thông tin World Cup 2026 mới nhất xoay quanh việc tiền đạo Raphinha dính chấn thương gân kheo, HLV Cape Verde mong đấu với Messi, nguy cơ tuyển Đức mất trụ cột, kỷ lục của thủ môn Curacao và việc Đức chắc chắn đứng đầu bảng E.

Raphinha không chấn thương nặng

Raphinha rời sân vào cuối hiệp một trong chiến thắng của Brazil trước Haiti ngày 20/6 tại Philadelphia sau khi phải nhận sự chăm sóc từ đội ngũ y tế.

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) cho biết tiền đạo Raphinha sẽ được điều trị chấn thương gân kheo với hy vọng có thể trở lại thi đấu tại World Cup 2026.

Kết quả xét nghiệm xác nhận Raphinha bị chấn thương, nhưng mức độ không nghiêm trọng đến mức phải chia tay giải đấu như trường hợp hậu vệ Wesley trước trận ra quân gặp Morocco của Brazil.

Raphinha rời sân sau khi dính chấn thương. (Ảnh: AP)

Theo CBF, Raphinha sẽ trải qua một chương trình điều trị tích cực với mục tiêu sớm trở lại tập luyện và sinh hoạt bình thường trong thời gian ngắn nhất.

Brazil hiện bất bại sau hai trận tại World Cup 2026. Đội bóng Nam Mỹ sẽ gặp Scotland vào ngày 25/6 tại Miami Gardens, bang Florida, trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

HLV Cape Verde mơ được đấu với Messi

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Uruguay ngày 22/6 tại bảng H World Cup 2026, HLV Bubista cho biết mục tiêu của đội bóng là tiếp tục tạo nên bất ngờ và giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Khi được hỏi về đối thủ đội ông muốn gặp trong trường hợp Cape Verde giành vé đi tiếp, Bubista thừa nhận ông mong được chạm trán Argentina, đặc biệt là Lionel Messi ở vòng knock-out.

"Trước hết, chúng tôi muốn vượt qua vòng bảng đã. Sau đó mới tính đến đối thủ tiếp theo. Đội bóng này đã trải qua rất nhiều khó khăn để có mặt ở đây. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu giành quyền đi tiếp. Và nếu may mắn được gặp Argentina thì càng đặc biệt hơn nữa", chiến lược gia này chia sẻ.

HLV Cape Verde mong được đối đầu với Messi ở vòng knock-out. (Ảnh: Reuters)

Ông giải thích thêm: "Argentina là đội tuyển được rất nhiều người Cape Verde yêu mến, một phần cũng vì có Messi. Xin lỗi những cầu thủ khác, nhưng Messi được rất nhiều người xem là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại".

Dù vậy, Bubista nhấn mạnh đội bóng không được phép nghĩ quá xa. "Thay vì nghĩ về tương lai, chúng tôi phải tập trung vào hiện tại. Chúng tôi cần nghĩ đến việc vượt qua Uruguay rồi Ả Rập Xê Út. Đôi khi, việc quá tập trung vào tương lai lại khiến chúng ta xa rời những điều mình muốn hoặc có thể làm được", ông nói.

Trụ cột tuyển Đức nguy cơ nghỉ hết giải

Đội tuyển Đức có thể sắp mất thêm một trụ cột quan trọng tại World Cup 2026 khi trung vệ Nico Schlotterbeck gặp chấn thương dây chằng. Trong trận thắng Bờ Biển Ngà ở bảng E World Cup 2026, trung vệ Nico Schlotterbeck của Borussia Dortmund bị đau cổ chân sau một pha tranh chấp với Amad Diallo.

Nico Schlotterbeck gặp chấn thương dây chằng. (Ảnh: AP)

Sau khi được điều trị bên ngoài đường biên, Schlotterbeck trở lại thi đấu và cố gắng chơi thêm gần 30 phút. Tuy nhiên, đến giờ nghỉ giữa trận, anh đã được thay thế bởi Antonio Rudiger.

Sau trận đấu, HLV Julian Nagelsmann tiết lộ tình hình của học trò không mấy khả quan. "Tình hình không khả quan lắm", chiến lược gia người Đức nói với báo giới. Theo HLV Nagelsmann, đội ngũ y tế nghi ngờ Schlotterbeck đã gặp chấn thương dây chằng. Trung vệ này sẽ phải tiến hành chụp chiếu để xác định chính xác mức độ tổn thương.

Thủ môn Curacao lập kỷ lục

Chỉ vài ngày sau trận thua đội tuyển Đức 1-7 ở trận ra quân, Curacao giành được điểm số lịch sử tại đấu trường World Cup. Đại diện của khu vực CONCACAF cầm hòa Ecuador với tỷ số 0-0 sau 90 phút chống đỡ kiên cường. Người hùng của họ là Eloy Room - thủ môn 37 tuổi sinh ra tại Nijmegen, Hà Lan và là một trong 2 cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia Curacao nhiều nhất.

Eloy Room thực hiện tới 15 pha cứu thua trong trận đấu với Ecuador. (Ảnh: AP)

Eloy Room thực hiện tới 15 pha cứu thua trong trận đấu trên sân Arrowhead tại Kansas City (bang Missouri, Mỹ), đồng thời thiết lập kỷ lục của giải đấu. Không có thủ môn nào cản phá nhiều hơn Eloy Room trong một trận đấu không tính hiệp phụ ở World Cup. Nếu tính thêm hiệp phụ, chỉ có Tim Howard (Mỹ) cứu thua nhiều hơn 15 lần (16 pha cản phá ở trận gặp Bỉ, vòng 1/8 World Cup 2014).

Đội tuyển Ecuador tung ra tổng cộng 27 pha dứt điểm, 15 lần trúng đích. Tuy nhiên, bất kể sút xa hay đá gần, dùng chân hay đánh đầu, Ecuador không lần nào vượt qua được thủ môn Eloy Room. Người gác đền của đội tuyển Curacao được trang dữ liệu Sofascore chấm 10 điểm.

Đội tuyển Đức chắc chắn đứng đầu bảng

Ngày 21/6, Curacao bất ngờ cầm hòa Ecuador với tỷ số 0-0. Kết quả hòa này không chỉ mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup cho Curacao mà còn khiến cuộc đua tại bảng E sớm ngã ngũ. Đội tuyển Đức chắc chắn kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu.

Đội tuyển Đức chắc suất vào vòng 32 đội. (Ảnh: AP)

Trước đó, tuyển Đức đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1 sau màn lội ngược dòng. Đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann bị thủng lưới trước ở phút 30 nhưng đã xoay chuyển tình thế nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Deniz Undav.

Với hai chiến thắng liên tiếp, Đức vững vàng trên ngôi đầu bảng E với 6 điểm tuyệt đối, nhiều hơn Bờ Biển Ngà 3 điểm. Kết quả này cũng giúp "Cỗ xe tăng" trở thành đội đầu tiên của bảng E giành vé vào vòng 32 đội. Thậm chí, thầy trò HLV Nagelsmann đã chắc chắn kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất bảng nhờ nắm lợi thế đối đầu trực tiếp trước các đối thủ cạnh tranh.